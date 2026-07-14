Cuneo, la Polizia arresta un cittadino straniero condannato in via definitiva

È stato rintracciato e arrestato a Cuneo un cittadino straniero già condannato in via definitiva per diversi reati contro la persona e il patrimonio. L’operazione è stata condotta nella serata di lunedì 13 luglio dal personale della Squadra Volante della Questura di Cuneo, nell’ambito dei consueti servizi di controllo del territorio.

Gli agenti, impegnati in un’attività di pattugliamento, hanno proceduto al controllo dei documenti di una persona straniera in corso Garibaldi. Alla vista della pattuglia della Polizia di Stato, l’uomo avrebbe tentato di allontanarsi rapidamente, cercando di sottrarsi agli accertamenti.

Gli operatori sono riusciti a raggiungerlo e a fermarlo. Dalla successiva verifica dei documenti e degli accertamenti nelle banche dati è emerso a suo carico un provvedimento restrittivo della libertà personale.

Il cittadino straniero risultava infatti già condannato in via definitiva con sentenza del Tribunale di Imperia per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, danneggiamento e violenza privata, commessi a Ventimiglia nel corso dello scorso anno.

Terminate le attività di rito e dopo aver informato l’Autorità giudiziaria competente, gli agenti della Squadra Volante hanno accompagnato l’uomo presso la casa circondariale di Cuneo, dove è stato posto in stato di arresto.

L’intervento si inserisce nel quadro delle attività di controllo del territorio disposte dalla Questura di Cuneo e finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle condotte illecite, nonché all’individuazione di persone destinatarie di provvedimenti giudiziari. Le operazioni rientrano nelle direttive impartite dal Questore, dottoressa Rosanna Minucci.