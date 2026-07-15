Incendio nella notte sopra Revello, in fiamme bosco e sterpaglie alla Croce

Nel corso della serata di ieri, martedì 14 luglio, un incendio ha interessato un'area boschiva e di sterpaglie sopra l'abitato di Revello, nella zona della Croce di Revello. L'allarme è scattato intorno alle 22.30 e sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Saluzzo con i volontari di Barge e dalla squadra dell'Antincendi Boschivi (Aib) della zona.

Le operazioni di spegnimento sono proseguite per diverse ore e si sono concluse intorno alle 2 della notte, quando i vigili del fuoco hanno fatto rientro nelle rispettive sedi. Sul posto è rimasta una squadra Aib per completare le operazioni di bonifica dell'area interessata.

Al momento non è ancora stato possibile determinare con precisione l'estensione del terreno coinvolto dalle fiamme. Nella giornata di oggi verrà effettuato un sopralluogo alla luce del giorno per quantificare i danni e cercare di risalire al punto d'innesco dell'incendio e alle possibili cause del rogo.

Fortunatamente l'incendio non ha minacciato abitazioni, poiché nelle immediate vicinanze dell'area interessata non erano presenti case.