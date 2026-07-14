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Cronaca | 14 luglio 2026, 20:10

Accceglio, cane in difficoltà durante un'escursione: interviene l'elicottero dei vigili del fuoco

Accceglio, cane in difficoltà durante un'escursione: interviene l'elicottero dei vigili del fuoco

Intervento di soccorso nel pomeriggio di oggi, martedì 14 luglio, nel comune di Acceglio, in alta Valle Maira, dove l'elicottero del reparto Saf (Speleo Alpino Fluviale) dei vigili del fuoco è stato impegnato nel recupero di un cane in difficoltà lungo un sentiero nella zona della Provenzale.

L'allarme è scattato poco dopo le 14.30. L'animale stava effettuando un'escursione insieme al proprio padrone quando, a causa di problemi di deambulazione, non è più stato in grado di proseguire il cammino.

Sul posto è intervenuto l'elicottero dei vigili del fuoco con il personale specializzato, che ha raggiunto la zona e ha provveduto al recupero del cane. L'animale è stato trasportato a valle insieme al proprietario, concludendo l'intervento senza ulteriori criticità.

redazione

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