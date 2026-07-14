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Cronaca | 14 luglio 2026, 20:05

Principio d'incendio a un camper nell'area del lago di Pontechianale: nessun ferito

Intervento dei vigili del fuoco di Saluzzo e Barge nella tarda mattinata di oggi. Nessun ferito, danni limitati alla cucina del mezzo

L'incidente nell'area camper presso il lago di Pontechianale

L'incidente nell'area camper presso il lago di Pontechianale

Principio d'incendio nella tarda mattinata di oggi, martedì 14 luglio, a Pontechianale, dove un camper parcheggiato nell'area del lago è stato interessato dalle fiamme.

L'allarme è scattato poco dopo le 11.15. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Saluzzo e Barge, che hanno provveduto a spegnere l'incendio e a mettere in sicurezza il veicolo.

Non si registrano persone coinvolte nell'episodio. L'incendio si è risolto senza ulteriori conseguenze e i danni hanno interessato esclusivamente una parte della cucina interna del camper.

redazione

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