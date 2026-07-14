Principio d'incendio a un camper nell'area del lago di Pontechianale: nessun ferito

Principio d'incendio nella tarda mattinata di oggi, martedì 14 luglio, a Pontechianale, dove un camper parcheggiato nell'area del lago è stato interessato dalle fiamme.

L'allarme è scattato poco dopo le 11.15. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Saluzzo e Barge, che hanno provveduto a spegnere l'incendio e a mettere in sicurezza il veicolo.

Non si registrano persone coinvolte nell'episodio. L'incendio si è risolto senza ulteriori conseguenze e i danni hanno interessato esclusivamente una parte della cucina interna del camper.