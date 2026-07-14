Cuneo, cade dallo scooter in corso Francia dopo una frenata improvvisa: trasportato in ospedale

Intervento dei soccorsi nel pomeriggio di oggi, martedì 14 luglio, a San Rocco Castagnaretta per un incidente stradale avvenuto poco dopo le 15 in corso Francia 251, all'altezza dell'ex Vegom Pneumatici.

Coinvolto un uomo di circa 70 anni, che stava percorrendo la strada a bordo di uno scooter. Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe frenato bruscamente dopo essersi trovato davanti un'autovettura che stava forse iniziando a immettersi sulla statale da un accesso laterale.

Nella manovra l'uomo avrebbe perso il controllo dello scooter, cadendo rovinosamente sull'asfalto. Non ci sarebbe stato alcun contatto tra i due veicoli: l'anziano avrebbe fatto tutto da solo, riportando le conseguenze della violenta caduta.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito, insieme ai Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo e la Polizia Locale per la gestione del traffico.

L'uomo è sempre rimasto cosciente e vigile, ma le sue condizioni hanno richiesto particolare prudenza: è stato immobilizzato e caricato sull'ambulanza con la barella a cucchiaio per il successivo trasporto in ospedale.

La dinamica dell'accaduto è al vaglio delle forze dell'ordine intervenute per gli accertamenti di rito.