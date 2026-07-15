Procura generale della Cassazione chiede conferma della condanna per Roggero

Si è conclusa poco fa in Cassazione a Roma la discussione sul ricorso presentato dai legali di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo il 28 aprile del 2021 dopo dopo una rapina nel suo negozio.

A quanto si apprende la procura generale della Cassazione avrebbe chiesto la conferma della condanna. Il gioielliere ha sempre sostenuto di aver reagito per proteggere se stesso e la propria famiglia presente in quel momento in negozio mentre secondo l’accusa i colpi sarebbero stati esplosi quando il pericolo era cessato, poiché i rapinatori erano in fuga.

Lo scorso dicembre la Corte d’Assise d’Appello di Torino lo aveva condannato a 14 anni e nove mesi di carcere rivedendo in parte la sentenza emessa in primo grado ad Asti che aveva previsto una pena di 17 anni.

A marzo la difesa di Mario Roggero aveva depositato il ricorso in Cassazione contro la sentenza sostenendo che ‘fu legittima difesa’.

Ora i giudici si sono riuniti in camera di consiglio e la sentenza è attesa per il pomeriggio. (Abr/Adnkronos)