Feste hawaiane nell’agriturismo e alcol a minori in un bar del centro: Carabinieri di Saluzzo sanzionano tre locali con multe per 10mila euro

Con l’avvio della stagione estiva e l’aumento delle presenze sul territorio, in particolare nelle aree a maggior vocazione turistica, i Carabinieri della Compagnia di Saluzzo hanno intensificato le attività di controllo nell’ambito della prevenzione degli illeciti nei settori della ristorazione, del turismo e dell’intrattenimento.

Le verifiche, svolte in stretta collaborazione con il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Cuneo, hanno come finalità quella di garantire la regolarità dell’impiego dei lavoratori e la tutela della salute dei consumatori.

I militari hanno ispezionato diverse attività del Saluzzese, riscontrando irregolarità in tre casi specifici.

Un agriturismo è risultato non in regola sotto il profilo della sorveglianza sanitaria, della formazione del personale e della sicurezza dell’ambiente di lavoro.

Un secondo agriturismo è stato sanzionato per aver realizzato un evento a tema – nel specifico una festa hawaiana – violando i limiti imposti dalla legge regionale del Piemonte sulla valorizzazione del territorio e il patrimonio rurale.

Infine, un bar del centro storico è stato sorpreso a somministrare bevande alcoliche a cinque minori di 18 anni.

Le violazioni riscontrate hanno portato alla comminazione di sanzioni per un totale di 10.000 euro.

Le attività di prevenzione da parte dei Carabinieri proseguiranno per tutto il periodo estivo, allo scopo di consentire il regolare svolgersi delle diverse attività di intrattenimento e la fruizione dei servizi nel massimo della sicurezza.