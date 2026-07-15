Cervasca, cinque giorni di festa per la patronale

Cervasca si prepara a vivere cinque giornate di festa, tra musica, cene a tema, divertimento e appuntamenti pensati per tutte le età. Dal 17 al 21 luglio 2026, la festa patronale animerà il paese con un programma fitto di iniziative, con servizio bar e luna park attivi tutte le sere.

La patronale prenderà il via venerdì 17 luglio con il dj set di Mattiacutto e la cena-grigliata, aprendo ufficialmente il calendario degli eventi. Sabato 18 luglio sarà la volta dell’aperispritz dalle 18 alle 20, della serata con Fluo Planet con protagonista musicale Marco Marzi e Marco Skaria.e della cena hamburger.

Domenica 19 luglio spazio alla musica dal vivo con Daniela Busso e l’orchestra Scacciapensieri, in una serata dedicata alla cena base pesce, proposta al costo di 22 euro. Lunedì 20 luglio toccherà invece alla musica occitana con i Lou Janavel e alla cena-raviolata, mentre martedì 21 luglio chiusura con Paolo Alberto e la sua band, insieme all’Anficena, al costo di 22 euro. Nel programma figurano anche i giochi pirotecnici presentati da Pirofantasy, previsti in tarda serata.

Ogni sera sarà attivo il servizio bar e il luna park, a conferma di una festa pensata per richiamare famiglie, giovani e appassionati di musica e tradizioni popolari.

Per le cene è consigliata la prenotazione, contattando Roberta al numero 347 0090441. L’evento si annuncia come uno dei momenti più attesi dell’estate cervaschese, con un calendario che unisce intrattenimento, socialità e tradizione locale