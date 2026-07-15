Savigliano: al museo civico-gipsoteca le foto di Mario Daniele

Dal 19 luglio al 20 settembre, presso il Museo Civico-Gipsoteca di Savigliano sarà aperta al pubblico la mostra “Il Silenzio dello sguardo. Mario Daniele, fotografie 2008-2023”, a cura di Chiara Ravera, Paola Sosio e Silvia Olivero. L'inaugurazione si terrà sabato 18 luglio, alle 17.

L’allestimento della mostra, in omaggio al grande interesse di Daniele per i luoghi di cultura da lui frequentati e fotografati, prevede nell’area mostre temporanee l’esposizione di alcune opere di arte contemporanea provenienti dalla collezione di arte programmata e poesia visiva del Museo, e in Gipsoteca l’accostamento con alcune sculture di Davide Calandra.

Le curatrici della mostra – oltre a Silvia Olivero, direttrice del Museo Civico – sono Chiara Ravera, insegnante ed architetto, amica di Mario e della famiglia Daniele, e Paola Sosio Contemporary Art Milano, galleria di riferimento, che ha rappresentato alcuni lavori di Mario Daniele.

La mostra sarà aperta al pubblico, con ingresso libero, nei seguenti giorni e orari: il sabato dalle 15 alle 18.30; la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30. Dal 14 al 18 settembre sarà possibile per le scuole la visita infrasettimanale, su prenotazione.

La fotografia di Mario Daniele sarà protagonista anche dell’evento “Notte al Museo” – venerdì 24 luglio, a partire dalle ore 17 – con la presentazione del libro “Perdersi” di Mario Daniele, a cura di Paola Sosio e Claudio Composti, L’Artistica Editrice Savigliano. Interverrà Roberto Berné, docente di fotografia e noto stampatore Fine Art.

Dalle ore 19 ci sarà l' Apericena su prenotazione (info su www.museocivicosavigliano.it). Alle ore 21, concerto della Hoochie Coochie blues band, i cui componenti vantano collaborazioni importanti con bluesman italiani e internazionali. Seguirà, a conclusione dell’evento, una visita serale alla mostra. Ingresso libero.

Per informazioni: www.museocivicosavigliano.it ; museocivico.gipsoteca@comune.savigliano.cn.it; 0172.712982.

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Mario Daniele (1950-2024) è nato a Scarnafigi, ma ha trascorso la maggior parte della propria vita a Savigliano, partecipando attivamente alla vita politica cittadina. Dopo una lunga attività professionale come insegnante, si appassiona alla fotografia, ponendo al centro della sua ricerca il tema del paesaggio: le coste atlantiche francesi con Océan, lavoro premiato al Lucca Digital Photo Fest, il paesaggio alpino con Quel sentiero per il lago e i paesaggi innevati con il lavoro Inverno. Il suo interesse per luoghi e spazi in relazione con chi li vive si ritrova anche nelle serie Nei Musei, Palco scènico, Untitled, Diptych e nell’ultimo progetto Perdersi. La fotografia di Mario Daniele è delicata, essenziale, il suo sguardo su cose e persone si traduce sempre in un’estetica in cui figure, architettura e natura trovano la loro perfetta armonia.