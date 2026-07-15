La Costituzione in piazza: la mostra dell'Azione Cattolica ai "Doi Pass" di Mondovì

Tra le luci, la musica e le bancarelle dei "Doi Pass", la kermesse che ogni mercoledì di luglio anima il centro storico di Breo, quest'estate trova spazio anche un momento di riflessione civile. Mercoledì 15 e mercoledì 22 luglio, dalle 20.30 alle 23.30, l'Azione Cattolica proporrà la mostra storico-didattica "La Costituzione italiana: un progetto per il futuro", che arriva nell'anno dell'80° anniversario dell'elezione dell'Assemblea Costituente, avvenuta il 2 giugno 1946 insieme al referendum istituzionale che sancì il passaggio dalla monarchia alla Repubblica.

Attraverso pannelli ricchi di fotografie, disegni e documenti, il percorso si snoda in tre sezioni. La prima ripercorre la strada dalla Resistenza alla Costituente: il rapporto tra Resistenza e Costituzione, il passaggio dallo Statuto Albertino al regime fascista, fino alla nascita della nuova democrazia. Un approfondimento è dedicato ai risultati del voto del 1946 anche a livello locale, con dati di provincia e zona, e ai profili dei deputati eletti legati al territorio.

La seconda sezione entra nel merito dei principi della Carta: come fu elaborata tra il 1946 e il 1947, quali sono i principi fondamentali dei primi articoli e come è strutturata la Costituzione.

La terza sezione è dedicata al lungo cammino delle donne verso i diritti politici, dall'Unità d'Italia al voto del 1946: l'istruzione e il lavoro come vie verso l'emancipazione, la nascita dei movimenti femminili di inizio Novecento, il ruolo delle donne nella Resistenza e le prime elette alla Costituente.

La mostra, corredata da un catalogo e pensata anche per un uso didattico con le scuole, è un'occasione di formazione culturale e civile: un invito a fermarsi, tra un concerto e un'esposizione d'arte dei "Doi Pass", per riscoprire il significato della Costituzione a ottant'anni dalla sua genesi.



L'esposizione è curata dall'Associazione Memoria Viva di Canelli, in collaborazione con la Delegazione Regionale e l'Azione Cattolica di Mondovì, ed è ospitata nell'ambito della manifestazione "Doi Pass" organizzata dall'associazione La Funicolare, con il patrocinio del Comune di Mondovì.



