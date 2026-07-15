Valdieri e la valle Gesso accolgono la storia: questo fine settimana arriva il Raduno dei Veicoli Militari Storici

Questo fine settimana, il Comune di Valdieri e l'intera valle Gesso si preparano a fare un tuffo nel passato. Le nostre strade e le nostre piazze faranno infatti da cornice al suggestivo Raduno dei Veicoli Militari Storici, un evento unico organizzato in stretta collaborazione con l'associazione IMVCC Italia che ha curato le iscrizioni dei tanti collezionisti e proprietari di mezzi attesi per l'occasione.

Sarà una tre giorni straordinaria, pensata non solo per valorizzare la memoria storica di questi incredibili veicoli, ma anche per far scoprire ai partecipanti le bellezze paesaggistiche e tecnologiche della nostra valle.

Il programma prevede tappe di grande fascino, tra cui la visita alle Terme di Valdieri, al Pian della Casa e alla celebre Centrale Idroelettrica di Entracque.

​A tal proposito, interviene il consigliere comunale Davide Tonello, che si è occupato in prima persona di organizzare e coordinare ogni dettaglio logistico dell'evento:

​"Ospitare un raduno di questa portata è una bellissima opportunità per la nostra comunità e per tutta la Valle Gesso. Insieme all'associazione organizzatrice abbiamo lavorato intensamente per pianificare nei minimi dettagli ogni singolo punto strategico di questo fine settimana. Dalle Terme fino alle vette del Pian della Casa, ogni tappa è stata pensata per valorizzare al meglio le eccellenze del nostro territorio, garantendo al contempo la massima sicurezza e la fluidità della circolazione. Invitiamo tutti a partecipare a questi tre giorni di festa e a scoprire insieme a noi queste straordinarie testimonianze del passato."

Per tutti i cittadini, i turisti e i curiosi che desiderano ammirare da vicino queste splendidi veicoli d'epoca, sono previsti tre grandi appuntamenti pubblici:

• Venerdì pomeriggio a Valdieri:

L'accoglienza inizia nel pomeriggio di venerdì con l'arrivo di una prima delegazione di mezzi, che sosterà in esposizione presso Piazzale Brigate Partigiani a Valdieri. Un'ottima occasione per un primo contatto ravvicinato con i veicoli e i loro equipaggi.

• Sabato a pranzo a Sant'Anna di Valdieri:

A partire dall'ora di pranzo, a Sant'Anna di Valdieri, i mezzi saranno esposti al pubblico. Per l'occasione, la Pro Loco di Sant'Anna organizzerà un grande pranzo conviviale aperto a tutti: un momento di festa per unire partecipanti, residenti e visitatori.

Nota bene: Per partecipare al pranzo è obbligatoria la prenotazione entro venerdì 17 luglio al 347 000 8837

• Domenica mattina a Valdieri:

Il momento clou per visionare l'intera flotta del raduno sarà domenica intorno alle ore 11:00 in Piazza San Martino a Valdieri. Subito dopo la celebrazione della Santa Messa, si terranno la solenne benedizione delle auto e dei veicoli militari e la cerimonia di deposizione di una corona di fiori al monumento dei caduti, alla presenza degli Alpini.

L'Amministrazione Comunale di Valdieri invita caldamente tutta la cittadinanza, le famiglie e gli appassionati a partecipare a questo fine settimana speciale, che unisce la passione per la storia del motorismo militare alla bellezza incontaminata del nostro territorio montano.