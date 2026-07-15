Drink Art 2026 non si ferma: il 17 e 18 luglio arriva il doppio appuntamento con l'evento firmato Aperol

Venerdì 10 luglio si è svolto il secondo appuntamento di Drink Art, una serata dedicata alla creatività, alla spettacolarità e al mondo della mixology, che ha saputo coinvolgere il pubblico con energia, emozioni e tanti momenti di condivisione.

Dopo il successo del primo appuntamento, Drink Art è tornato protagonista con una nuova serata capace di unire il fascino del cocktail alla forza dello spettacolo dal vivo, regalando ai presenti un’esperienza coinvolgente all’insegna della qualità, del talento e dell’intrattenimento.

Grande protagonista dell’appuntamento è stato lo spettacolo firmato ODK Orsadrinks, che ha portato in scena tutta la forza del cocktail flair, una disciplina che combina abilità tecnica, coordinazione, ritmo e spettacolarità.

Attraverso movimenti scenografici, trick, equilibrio e grande padronanza della scena, la performance ha trasformato la preparazione del cocktail in un vero e proprio show, capace di coinvolgere e sorprendere il pubblico presente. La serata ha visto protagonisti Antonio Fiamingo e Giovanni Peligra, due bartender di talento che hanno saputo emozionare il pubblico grazie a tecnica, precisione, creatività e spettacolarità, portando sul palco tutta l’energia del cocktail flair e della mixology contemporanea.

Un sentito ringraziamento va a tutte le persone che hanno partecipato, al pubblico che ha scelto di vivere questa esperienza, agli artisti coinvolti e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita del secondo appuntamento di Drink Art. Un grazie speciale va inoltre a tutti gli sponsor e partner che hanno scelto di sostenere il progetto e accompagnare questo percorso, contribuendo con il loro supporto alla realizzazione di una manifestazione capace di valorizzare il mondo del cocktail, dello spettacolo e della convivialità.

Ma non è finita qui: per questo fine settimana Drink Art 2026 continua anche sabato sera! Il percorso tra cocktail, spettacolo e creatività prosegue con nuovi appuntamenti imperdibili.

Questo fine settimana un doppio appuntamento: venerdì 17 e sabato 18 luglio arriva l'evento firmato Aperol, che porterà il gusto inconfondibile dell'iconico aperitivo italiano in due serate all'insegna della convivialità, dei brindisi e del divertimento.

Sabato, appuntamento speciale alle 22:00, quando andrà in scena la suggestiva pole dance itinerante, pronta a sorprendere il pubblico con performance coinvolgenti lungo il percorso dell'evento. Due nuove occasioni per ritrovarsi, brindare e lasciarsi conquistare dalla magia di Drink art 2026.