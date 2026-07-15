San Michele Mondovì omaggia Nini Rosso, due concerti per celebrare i 100 anni dalla nascita

Il Comune di San Michele Mondovì si appresta a ospitare un prestigioso evento musicale in memoria del celebre trombettista Nini Rosso. Sotto il titolo "Omaggio a Nini Rosso - 100 anni di silenzio", la rassegna proporrà due appuntamenti imperdibili, celebrando l'eredità artistica del musicista con interpreti di fama internazionale.

Il programma si aprirà sabato 20 luglio 2026 alle ore 21:00 con l'esibizione dei Boston Brass, quintetto statunitense celebre per l'energia e la maestria tecnica delle proprie performance. La rassegna proseguirà domenica 21 luglio, sempre alle ore 21:00, con il concerto della FFM Big Band & Trumpet Heroes. Sul palco, insieme alla formazione della Fondazione Fossano Musica, si avvicenderanno tre grandi nomi della tromba: Flavio Boltro, Andrea Tofanelli e Fulvio Chiara.

L'iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione tra la Fondazione Fossano Musica, la Città di Fossano, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano e il Comune di San Michele Mondovì, con il sostegno di numerosi partner e il patrocinio dell'ATL del Cuneese che ne ha ospitato la conferenza stampa di presentazione.