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Sport | 15 luglio 2026, 09:51

MOTORI / Quinto posto al Rally della Lanterna per il neivese Sergio Patetta

Patetta era coadiuvato dall'astigiano Alessandro Alocco

MOTORI / Quinto posto al Rally della Lanterna per il neivese Sergio Patetta

Si conclude al quinto posto di classe Rally4 il 32°Rally della Lanterna per l’equipaggio della scuderia La Superba – Sportforever composto dal neivese Sergio Patetta coadiuvato dall’astigiano Alessandro Alocco. 

La vettura con la quale si sono presentati al via della kermesse ligure è la nuovissima Lancia Ypsilon preparata dalla KZ Racing: “Abbiamo cercato di fare del nostro meglio in una classe molto combattuta e con tanti piloti talentuosi – conferma Patetta – L’obbiettivo era migliorarci prova dopo prova e possiamo dire di essere soddisfatti dei progressi fatti. La macchina è stata perfetta e per essere stata la prima volta su strade particolarmente tortuose possiamo dire di aver raggiunto un buon feeling con il nostro mezzo. Ora ci piacerebbe poterci avvicinare ulteriormente ai migliori della categoria, magari già dal prossimo Rally di Alba, che è in programma a inizio agosto e si corre sulle mie strade di casa”

cs

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