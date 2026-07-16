Domati due incendi boschivi in meno di 48 ore nella zona di Revello

A distanza di appena un giorno dal precedente, un nuovo incendio ha interessato il territorio di Revello. Il rogo è divampato nel tardo pomeriggio di ieri mercoledì 15 luglio, intorno alle 19,45, con ogni probabilità in seguito alla caduta di un fulmine che avrebbe colpito alcuni alberi.

Le fiamme si sono sviluppate in un'area boschiva situata a ridosso delle abitazioni di via Santa Croce, circa 500 metri alle spalle della chiesa parrocchiale della Collegiata, nel punto in cui la zona residenziale lascia spazio ai terreni agricoli e al bosco.

La vicinanza alle case ha richiesto un intervento tempestivo per evitare che l'incendio potesse propagarsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Saluzzo, affiancati dalle squadre dell'Aib Area Base 5, che hanno lavorato con rapidità riuscendo a contenere e circoscrivere il fronte del fuoco in breve tempo.

L'incendio è stato completamente spento nell'arco di circa un'ora.

Le operazioni, tuttavia, sono proseguite fino a mezzanotte con la bonifica dell'area, necessaria per eliminare eventuali focolai residui e scongiurare il rischio di nuove riaccensioni.

Si tratta del secondo intervento per spegnimento di incendi boschivi, in meno di 48 ore nella zona di Revello dove, nella serata di martedì 14 luglio, squadre Aib e Vigili del Fuoco erano intervenuti in località San Michele sul Mombracco, tra i comuni di Revello e Rifreddo (leggi qui).