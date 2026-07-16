Garessio, incidente sulla statale 28 al bivio per Valdinferno

È ancora in fase di ricostruzione la dinamica dell'incidente che si è verificato nella serata di ieri, mercoledì 15 luglio, sulla strada statale 28 del Colle di Nava, nel territorio comunale di Garessio.

L'allarme è scattato verso le 21.15 all'altezza del bivio per Valdinferno, in direzione di Ormea, al chilometro 79. A essere coinvolta è stata una sola autovettura, rimasta poi bloccata in una cunetta.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco volontari dai distaccamenti di Garessio e Ormea, i Carabinieri di Bagnasco e il personale sanitario del 118 che ha accompagnato gli occupanti in ospedale per accertamenti.