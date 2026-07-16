100 Miglia Monviso, la grande famiglia è pronta: domani si parte

Ci siamo lasciati in settembre con un grande pasto sociale. Oltre 100 volontari ospiti dello staff della Fondazione Amleto Bertoni e degli enti organizzatori per passare una serata a parlare, raccontare, mangiare, immaginare la nuova sfida. Avevamo ancora nella testa e nelle gambe il grande sforzo di Pablo Barnes e di Valentina Michielli, i fuochi accesi nelle borgate, le grigliate in attesa e le feste per i corridori, gli occhi stanchi di volontari, medici e infermieri. La gioia di chi ha corso, non semplicemente di chi ha vinto. La soddisfazione di chi ha curato e organizzato.

La grande famiglia della 100MM è pronta. Si parte!

Tutto è pronto per una nuova e importante “sesta edizione" della 100 MIGLIA DEL MONVISO, l'ultra trail che illumina in estate le Valli Po-Bronda e Varaita e la Città di Saluzzo per due giorni di grande corsa. Le nostre passioni restano le medesime. Prenderci cura di chi corre e dei luoghi che attraversiamo. Offrire una corsa che sappia incontrare il gusto di diversi atleti, italiani ed internazionali, proponendo tracciati ora corribili, ora tecnici, sempre suggestivi.

La 100 Miglia Monviso è supportata da alcuni partner tecnici afferenti al mondo della corsa e dell’outdoor che, sin dalla sua nascita, credono nell’esperienza sportiva ma anche nella grande scommessa di un territorio, le TERRES MONVISO.

Ecco allora al nostro fianco MICO - FERRINO/SILVA - TOPO ATHLETIC - DYNASPRINT FARMACIA SANTA MARIA e il marchio VIBRAM in relazione alla grande avventura firmata Vibram Terres Monviso Running Park. Tra le podistiche, ecco una novità: arriva Cavour che, con il suo CAI, sostiene da anni i nostri sforzi sui sentieri dell’Alpetto.

Dai portici antichi e le caffetterie di uno dei borghi più belli d’Italia alle pietraie che costeggiano i sentieri ai piedi del Monviso.

La 100 Miglia del Monviso è ambientata in Piemonte, in uno dei paesaggi meno antropizzati dell’arco alpino, immersi in un patrimonio naturalistico unico. Il percorso è inserito in parte all’interno del Parco del Monviso, che gestisce, insieme al Parco Naturale Regionale del Queyras, la riserva della biosfera transfrontaliera del Monviso riconosciuta come patrimonio dall’Unesco. Qui vive un anfibio protetto e considerato vulnerabile, la salamandra di Lanza, che si può osservare in estate, soprattutto nei giorni di pioggia e nebbia, nella zona di Pian del Re e dei Laghi. Un intero territorio che s’incontra e si racconta attraverso i suoi abitanti, accoglienti e sempre presenti per gli atleti e per il pubblico, la sua cultura (fatta di musica, parole e monumenti da scoprire) e la sua ricchezza enogastronomica. Saranno tanti gli eventi collaterali che caratterizzeranno questa nuova edizione, partendo da un ASPETTANDO LA 100MM che saprà cucire il territorio, in attesa della grande gara.



NOVITA'

Quest’anno, poi, in occasione dei 50 anni della Podistica Sanfront uno “special”, Quat saut per i bric ed Sanfront, una salita da percorrere tutta d’un fiato!



2 Vallate, 18 Comuni, oltre 500 volontari, 30 associazioni, migliaia di spettatori - Il Comune di Saluzzo, il Parco del Monviso, le Unioni Montane dei Comuni del Monviso e della Valle Varaita, il Bacino imbrifero montano Valle Po e del Varaita quali promotori, Regione Piemonte e ATL del Cuneese come patrocinatori, la Fondazione Amleto Bertoni in qualità di ente organizzatore, con la consulenza tecnica di Carlo Degiovanni e delle Associazioni Podistica Valle Varaita, Atletica Saluzzo, Podistica Valle Infernotto, Atletica Sanfront e Atletica Cavour.





LE GARE

M160K

Sicuramente la sfida più grande che il nostro territorio possa offrire: 9000 metri di dislivello positivo che si sviluppano in 160 km tra Valle Po - Bronda e Valle Varaita, con partenza e arrivo nella capitale dell’antico Marchesato: Saluzzo. Alle 21 di venerdì sera il centro cittadino si accenderà per accompagnare l’inizio dell’avventura di centinaia di ultra-runner. Il percorso si sviluppa inizialmente sulle colline della Valle Bronda, per poi uscire dai boschi arrivando al Colle di Gilba, panoramico crocevia a cavallo delle Valli Po e Varaita. Di lì Rifugio Bertorello e Pian Munè, quindi discesa su Oncino, passaggio a Ostana e tappa nella prima importante base vita di Crissolo.



Da qui inizia l’alta montagna, 40 km al cospetto del Monviso, passando per i Rifugi Quintino Sella e Vallanta, rifugio da cui si sale ancora al Passo della Losetta per poi iniziare una lunga “discesa” lungo la Valle Varaita, passando per una borgata di incredibile fascino, Chianale, in un sentiero tra Italia e Francia, per poi trovare il lungolago di Pontechianale, che porta a Casteldelfino e quindi a Sampeyre, da cui si ricomincia a salire verso Meira Paula. Dopo una discesa a Brossasco, ultimo sforzo fino a Santa Cristina di Verzuolo, da cui si inizia a intravedere il traguardo: il centro di Saluzzo ormai sembra a due passi, e l’emozione dell’arrivo non è lontana.

M50K

Ritorna ma cambia percorso la media. 50 km e circa 3000 metri di dislivello, a cavallo tra bassa Valle Varaita, alta valle e collina a scendere. Si parte da Melle, si sale per alcuni km percorrendo il mitico valle Varaita Trekking, quindi si scarta in direzione Meira Paola e si sale ad agganciare la 100. Quindi, al volo verso Saluzzo.

Saranno messe a disposizione due navette 8 posti con due turni di salita

Saluzzo, Village di Piazza Cavour – partenza ore 11.45 / 12.45



M20K

Anche la corta, che tanto piace, cambia partenza. Eccoci a Verzuolo, sede e casa della Podistica Valle Varaita. 20 km e circa 1000 metri di dislivello da Verzuolo sino a Saluzzo passando per i sentieri di Piasco, quindi San Bernardo del Vecchio e Santa Cristina. Un tragitto in un bosco antico, tra Chiese e boschi, per chiudere con 5 km che ti fanno immergere nell’Italia del 1500, in un Marchesato la cui bellezza è oggi valorizzata e protetta quotidianamente.

Saranno messe a disposizione due navette 30 posti con due turni di partenza

Saluzzo, Village di Piazza Cavour – partenza ore 7.30 / 8.15



MONVISO TRAIL

Domenica 30 agosto a Crissolo si chiude il trittico del Monviso. Il Comune che vide la nascita delle storiche Guide del Monviso sarà base per il via il Monviso Trail, una 26 km che lungo i sentieri storici del “Giro di Viso” passerà nella storia dell’alpinismo italiano, attraverso Pian della Regina, Pian del Re e i rifugi Giacoletti, Quintino Sella e Alpetto. Un totale di 1900 metri di dislivello al cospetto del Re di Pietra, una gara che in oltre 10 anni di storia è diventata il riferimento per migliaia di corridori in cerca di sfide estreme.

ALIalla100MM - ALICE MINETTI

Alice Minetti, classe 1990, atleta della “Boves Run” e allenatore nazionale Fidal specializzato di terzo livello, si è diplomata con una tesi dedicata al trail running e alle gare endurance. Fondatrice della community “Ali ai piedi”, nata per avvicinare sempre più persone alla corsa, soprattutto quella in montagna, sarà la protagonista e l’ispiratrice di una corsa non competitiva sulle orme dei runners partiti per la 160K e a seguire resterà con noi, sabato, per parlare di comunità, corsa, sfida con se stessi.

Venerdì 17 luglio 2026 - ore 21.15 circa

Partenza dal Village 100MM

Allenamento collettivo - evento di corsa aperta a tutti a ritmo controllato sulla prima parte del percorso dell’ iconica 100 miglia - Saluzzo/Castellar saranno 8,7 km e 220 D+

Un modo per dare la possibilità a tutti i runner di provare l'esperienza di una corsa di notte con la torcia frontale nel contesto unico di una gara che vuole prima di tutto essere un'esperienza da vivere e condividere.

L'attività sarà e guidata da allenatori e istruttori FIDAL e FISKY guidati da ALICE MINETTI i quali gestiranno e chiuderanno tutto il gruppo mantenendolo compatto e con momenti di pausa, in modo da correre con consapevolezza, in gruppo e rendere l'esperienza un momento di svago e di sport.

Ritorno - in autonomia: identico percorso a ritroso oppure sentiero RUNNING PARK - ciclabile (in piano - 6 km

Iscrizione € 10

Pacco gara - gadget di territorio + buono Birra TERRES MONVISO da consumare al ristori di Castellar

Se richiesto si deciderà per un servizio navetta Saluzzo/Castellar

Iscrizioni - segreteria@fondazionebertoni.it



Sabato 18 luglio 2026 - ore 17.30

ASPETTANDO IL PRIMO

Village 100 MIGLIA MONVISO (PIazza Cavour)

Il TALK - Luca Dalmasso incontra Aliaipiedi



