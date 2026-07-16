La carica degli oltre 100 sorrisi dello Smile Volley Camp ospiti dei "Doi Pass" di Mondovì (VIDEO)

Il terzo appuntamento dei mercoledì sera dei "Doi Pass" di Mondovì ha avuto come special guests più di cento ragazzi e ragazze dello "Smile Volley Camp", il campo estivo sportivo si scena ad Artesina e in diverse località del territorio monregalese. Con pullman e altri mezzi, i giovani pallavolisti provenienti da diverse regioni italiane, hanno potuto immergersi nella festante e calorosa atmosfera dei Doi Pass.

Il Comune di Mondovì ha voluto fortemente la presenza di questi giovani ragazzi, che hanno gremito e animato piazza Roma, dove era allestito un palco con dj, disco music e vari intrattenimenti. Una serata che ha trovato il gradimento dei ragazzi, che verso le 23 hanno fatto ritorno ad Artesina. Felici dell'invito anche gli organizzatori dello Smile Volley Camp, per un evento che quest'anno ha ottenuto numeri da record, con circa 450 ragazzi e ragazze iscritti nelle cinque settimane del camp.

Un'esperienza vissuta nel bellissimo panorama di Artesina e di altre località della zona e che anche quest'anno può contare sulla presenza di allenatori di altissimo livello. Tecnici e giocatrici nel pieno dell'attività. che aiutano i giovani pallavolisti a crescere dal punto di vista sportivo, senza tralasciare il sano divertimento. Insomma, sempre all'insegna di un immancabile sorriso.

Tra gli allenatori e le tutor di quest'anno tante conferme, come quelle di Marco Bracci, Roberto Serniotti, Claudio Basso, Andrea Viola, Alice Farina e Alessia Populini, mentre nelle prossime settimane arriveranno anche Franco Giuliani, Matteo Bibo Solforati e Marco Fenoglio.

Nel video che segue il saluto dell'ex pumina Alice Farina e tutta la soddisfazione dell'organizzatore del Camp Maurizio Liboà: