SUPERLEGA / Cuneo Volley, avvio da brividi: Perugia al debutto, poi subito a Milano

È stato ufficializzato il calendario della SuperLega Credem Banca 2026/2027 e per il Cuneo Volley il debutto sarà subito di quelli da non perdere. Domenica 18 ottobre, al palasport di San Rocco Castagnaretta, arriveranno infatti i campioni d'Italia della Sir Susa Scai Perugia per una prima giornata dal coefficiente di difficoltà elevatissimo.

La formazione allenata da Matteo Battocchio affronterà quindi una partenza impegnativa: dopo l'esordio casalingo, domenica 25 ottobre è in programma la prima trasferta della stagione sul campo dell'Allianz Milano.

Anche il prosieguo del calendario riserva diversi incroci di alto livello. Alla terza giornata Cuneo ospiterà la Cucine Lube Civitanova, mentre il turno infrasettimanale del 4 novembre vedrà al palasport piemontese la sfida contro la Vero Volley Monza. Seguiranno la trasferta sul campo della neopromossa Tinet Prata di Pordenone, il match interno con Rana Verona e la gara esterna contro Padova.

Il mese di dicembre proporrà un altro ciclo particolarmente intenso: trasferta a Modena il 2 dicembre, sfida casalinga contro Gas Sales Bluenergy Piacenza il 6 dicembre, viaggio a Cisterna il 13 dicembre e trasferta a Trento il 20 dicembre, prima della chiusura del girone d'andata.

Il girone di ritorno scatterà il 26 dicembre con la sfida casalinga contro Valsa Group Modena. A gennaio sono in programma la trasferta di Civitanova, il confronto interno con Milano, quello con Trento, la trasferta di Verona e il match esterno contro Monza. Febbraio porterà invece la trasferta di Perugia, le gare interne con Padova e Cisterna e quella esterna a Piacenza, con la regular season che si concluderà il 28 febbraio davanti al pubblico di casa proprio contro Cisterna Volley.

"Chiaro che è una partenza complicata - il primo commento a caldo del DS Paolo Brugiafreddo -, in casa con i Campioni di tutto la dice lunga su quel che possa essere il nostro inizio, poi avremo la seconda in casa con la Lube che lo scorso anno ci ha "maltrattato" due volte, intermezzate dalla trasferta a Milano dove non è stata terra di conquiste la passata stagione. La partenza è complicata poi forse cominceremo ad avere un carico meno pesante e poi a parte 5 partite da metà-fine dicembre dove avremo avversarie molto toste, non avremo più il lotto di partite proibitive che l'anno scorso raggiunse le nove unità. Credo che comunque bisognerà entrare nell'ottica di un campionato molto complicato perché tutti i roster sono decisamente interessanti, tutte le squadre sono da rispettare, vanno tutte prese per quello che sono nella realtà e affrontate sia con umiltà che ambizione".

Nel calendario pubblicato dalla Lega compare ancora la dicitura "Cuneo Volley": non è stato infatti ancora svelato il nome con cui il club parteciperà al prossimo campionato. Nei giorni scorsi è stata annunciata la partnership con Acqua Sant'Anna, ma la denominazione ufficiale sarà presentata nel corso di una conferenza stampa dedicata.

Tra le principali novità della SuperLega 2026/2027 figura l'introduzione dei playout, una formula inedita pensata per assegnare la retrocessione in Serie A2 premiando comunque le squadre meglio classificate al termine della regular season. Al termine del campionato sarà infatti una sola squadra a retrocedere.

La prossima stagione porterà inoltre anche alcune modifiche al regolamento di gioco. La Lega ha già annunciato l'introduzione di nuove regole, che saranno illustrate nel dettaglio nelle prossime settimane, prima dell'inizio del campionato.