Villa Invernizzi di Cuneo, al via i lavori dopo i danni del maltempo

Proseguono gli interventi di messa in sicurezza a Cuneo dopo il violento temporale della scorsa settimana, che aveva provocato danni anche a Villa Invernizzi, scoperchiando una porzione del tetto dell'edificio.
Dopo il sopralluogo effettuato lunedì 13 luglio dall'assessore Alessandro Spedale insieme ai tecnici comunali, è stato definito il programma degli interventi: la prossima settimana si procederà alla sistemazione delle tegole divelte, ripristinando così la copertura danneggiata dal maltempo.
Nel frattempo, nella giornata di oggi, giovedì 16 luglio, gli operai sono intervenuti anche sulla recinzione prefabbricata in cemento che delimita la porzione privata verso il parcheggio sterrato dell'ex area F5, nel tratto che si raccorda con l'imbuto di via Ettore Rosa.
Parte del muretto, ormai vetusto e ritenuto pericolante, è stata demolita per motivi di sicurezza. I lavori proseguiranno nella giornata di domani con il riposizionamento di una griglia di delimitazione del parcheggio, completando così l'intervento di messa in sicurezza dell'area.