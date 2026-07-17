Quel filo sottile che unisce l'incubatrice a una carezza, il polipetto della Tin cerca il suo piccolo guerriero: scatta l'appello social per riportarlo a casa

Un piccolo polipetto colorato, lavorato a maglia con pazienza e cura, aspetta da quasi un anno di poter tornare finalmente a casa, tra le braccia del suo legittimo e giovanissimo proprietario. È stato smarrito circa dodici mesi fa, a Madonna dell'Olmo, forse scivolato via dalle mani di un bimbo stanco, distratto dal mondo che lo circondava o semplicemente addormentato. Da quel preciso istante, però, la sua strada ha incrociato quella di una cittadina dal grandissimo senso civico e dalla straordinaria sensibilità, Cristina D., che ha deciso di non tirarsi indietro di fronte a quello che molti avrebbero liquidato come un semplice pupazzo di lana abbandonato sul marciapiede.

Cristina ha intuito immediatamente che dietro quel piccolo polipo all'uncinetto si nascondeva una storia importante, un legame profondo e intimo che meritava rispetto. Così lo ha raccolto, lo ha portato a casa e lo ha lavato con estrema delicatezza per non rovinarne le fibre. Lo ha custodito gelosamente per un anno intero, tenendolo al sicuro nella speranza che qualcuno, prima o poi, tornasse a cercarlo. Ieri, rendendosi conto del tempo ormai trascorso, ha deciso di fare un tentativo ulteriore, affidando ai social network una lettera aperta di una dolcezza disarmante, scritta mettendosi idealmente nei panni di quel piccolo compagno d'avventure che non ha mai smesso di aspettare.

Il testo del post pubblicato da Cristina si rivolge direttamente al bambino, ripercorrendo con parole toccanti quel distacco e il desiderio di un ricongiungimento:

"A te che quasi un anno fa hai perso il tuo amico più speciale. È passato tanto tempo da quando le tue mani, per sbaglio, hanno lasciato andare questo polipetto. Forse eri stanco, forse eri distratto, ma da quel giorno lui è rimasto qui, ad aspettare che tornassi a prenderlo. È stato, forse, il tuo primo grande conforto, quello che ti ha tenuto compagnia quando tutto era ancora così grande e nuovo nei tuoi primi coraggiosi passi nel mondo. Noi lo abbiamo trovato. Ci siamo presi cura di lui, lo abbiamo lavato con tanta delicatezza e lo abbiamo tenuto al sicuro, sperando ogni giorno che ti facessi vivo. Sappiamo bene che, in un anno, la vita cambia. Sarai cresciuto, avrai nuovi giochi e forse la notte ti addormenti abbracciando un altro compagno di sogni. Ma il "primo amore" non si scorda mai, vero? Vogliamo solo restituirti questo pezzetto della tua storia. Non importa quanto tempo è passato, saremmo felicissimi di vedere il tuo sorriso quando ti riavvicinerai a lui. Se sei tu il bambino che lo ha perso – o se sei un genitore che riconosce questo piccolo compagno di avventure – scrivici. Il tuo polipetto non vede l'ora di tornare a casa".

Dietro questo bellissimo gesto di cittadinanza attiva e premurosa si cela una realtà che parla di solidarietà, di sofferenza superata e di un inizio di vita in salita. Quel manufatto artigianale, infatti, non è un gioco qualunque acquistato in un negozio. Con ogni probabilità si tratta di una delle preziosissime donazioni di "Cuore di Maglia", la nota associazione di volontariato che confeziona e distribuisce manufatti d'eccezione nei reparti pediatrici e di Terapia Intensiva Neonatale (TIN) di tutta Italia, tra cui quello dell'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo.

Per i neonati prematuri che trascorrono i loro primi giorni o mesi di vita all'interno di un'incubatrice, questi polipetti non sono semplici elementi decorativi, ma veri e propri alleati terapeutici. I tentacoli arricciati ricreano fedelmente al tatto la sensazione del cordone ombelicale, offrendo ai piccolissimi un senso di innata sicurezza e di continuità con la vita intrauterina. Questo contatto non solo li tranquillizza, ma ha una funzione pratica fondamentale: stringendo i tentacoli del polipo, i neonati evitano di afferrare e sfilare accidentalmente i sondini e i tubicini salvavita a cui sono collegati.

Proprio per questa ragione, il salvataggio compiuto da Cristina D. potrebbe assumere un significato che va ben oltre il semplice ritrovamento di un oggetto smarrito. Proteggere quel polipetto ha significato proteggere il simbolo e il testimone di una battaglia vinta, il primissimo amico di un piccolo guerriero che ha dovuto lottare fin dal suo primo respiro. Oggi quel bambino è sicuramente cresciuto, ha imparato a camminare, esplora il mondo con occhi nuovi e probabilmente stringe tra le braccia peluche più grandi prima di addormentarsi. Eppure, quel primo legame fatto di lana e speranza merita di essere preservato e restituito alla famiglia come il ricordo tangibile di una prova superata insieme.

L'auspicio è che la forza della condivisione possa fare la sua parte e che questo appello riesca a raggiungere i genitori del piccolo proprietario. Se vi riconoscete in questa storia, se vostro figlio ha perso il suo polipetto circa un anno fa a Cuneo o se siete a conoscenza di dettagli utili a rintracciarne la famiglia, vi invitiamo a contattare direttamente la redazione di TargatoCn. Saremo felici di farci carico nel raccogliere le vostre segnalazioni e di mettervi in contatto con Cristina, per poter finalmente scrivere il lieto fine di questa bellissima catena di calore umano e solidarietà.