Al museo della cermica di Mondovì torna la mostra "Cubiqa"

Dopo l'evento dello scorso gennaio, Cubiqa in Ceramiqa torna al Museo della Ceramica di Mondovì, che ospiterà nuovamente la mostra dal 22 luglio al 17 agosto, negli orari di apertura del museo.

L'esposizione si svolge con il patrocinio della Città di Mondovì, della Città di Savona e della Fondazione Museo della Ceramica, confermando il valore culturale di un progetto che continua a crescere e a intrecciare il linguaggio dell'arte con quello delle bocce quadre.

Nata nel 2023 da un'idea di Filippo Bessone, direttore artistico del progetto, Cubiqa trasforma il cubo – simbolo delle bocce quadre – in un supporto creativo affidato, anno dopo anno, a interpreti provenienti da discipline artistiche differenti. Dopo aver coinvolto pittori, scultori e illustratori, il progetto ha incontrato il mondo della ceramica dando vita a Cubiqa in Ceramiqa, una collezione di opere originali realizzate da sedici ceramisti. Collezione destinata ad ingrandirsi ancora.

L'iniziativa nasce dalla collaborazione con il Museo della Ceramica di Mondovì e con le associazioni partner Qui Arte di Savona e Associazione Ceramica Vecchia Mondovì, creando un dialogo tra due territori che vantano una lunga e prestigiosa tradizione ceramica.

L'esposizione al Museo della Ceramica rappresenta un ritorno particolarmente significativo. Proprio negli spazi del museo, infatti, la collezione è stata presentata per la prima volta all'inizio dell'anno, e oggi torna a essere proposta al pubblico in occasione del programma del 14° Campionato Italiano di bocce quadre.

La mostra si inserisce inoltre nel più ampio progetto Cubiqa, pensato fin dalle origini come percorso espositivo itinerante. Grazie a un sistema di allestimento modulare, le opere possono viaggiare tra musei, festival, piazze e spazi culturali, portando il linguaggio delle bocce quadre ben oltre i confini del Monregalese. Il progetto è sostenuto da ATL del Cuneese, Fondazione CRC e Fondazione CRT, che ne accompagnano lo sviluppo e la diffusione sul territorio.

“In vista del Campionato italiano dell'1 e 2 agosto, preceduto da ParalleleBipedi a Confronto il 31 luglio, sempre in piazza Maggiore a Mondovì, per noi è motivo di grande soddisfazione poter presentare Cubiqa in Ceramiqa all'interno del Museo della Ceramica – commentano il direttivo dell'Associazione Bocce Quadre e Filippo Bessone–. Ringraziamo il Museo, il Comune di Mondovì, il Comune di Savona, la Fondazione Museo della Ceramica, l'Associazione Ceramica Vecchia Mondovì, l'ATL, le Fondazioni CRC e CRT, e tutti i partner che hanno creduto in questa iniziativa. Vedere un progetto nato quasi come una provocazione creativa trovare spazio in un'istituzione culturale di questo livello rappresenta un riconoscimento importante e uno stimolo a proseguire nel percorso di contaminazione tra sport, arte e territorio. L'allestimento della Mostra in questo periodo ci regala un doppio prestigio, perché l'apertura coinciderà sia con i giorni del Campionato italiano in piazza Maggiore, sia con il periodo di MAA-Mostra dell'artigianato artistico, uno degli appuntamenti più sentiti dell'estate monregalese, che celebra l'eccellenza dell'artigianato locale, con gli stessi nostri obiettivi insomma”.

La mostra sarà visitabile dal 22 luglio al 17 agosto negli orari di apertura del Museo della Ceramica di Mondovì.