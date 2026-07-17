Differenziata di carta e cartone, Cuneo cresce più di tutte in Piemonte: +2.700 tonnellate raccolte nel 2025

La provincia di Cuneo è quella che nel 2025 ha registrato la crescita più significativa nella raccolta differenziata di carta e cartone in Piemonte. È quanto emerge dal 31° Rapporto Annuale sulla raccolta e il riciclo di carta e cartone in Italia, elaborato da Comieco, il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi Cellulosici, che fotografa una regione sostanzialmente stabile ma con la Granda in deciso avanzamento.

Nel corso del 2025, in provincia di Cuneo sono state raccolte oltre 49.600 tonnellate di carta e cartone, con un incremento di 2.700 tonnellate rispetto al 2024, il migliore risultato tra tutte le province piemontesi. Anche il dato pro capite si conferma tra i più elevati della regione, con oltre 85 chilogrammi per abitante, ben al di sopra della media italiana di 67,5 chilogrammi.

A livello regionale il Piemonte ha raccolto complessivamente 319.000 tonnellate di carta e cartone, segnando una sostanziale stabilità rispetto all'anno precedente (+0,2%). La raccolta media è pari a 75 chilogrammi per abitante, superiore sia alla media nazionale sia a quella dell'intera macroarea del Nord Italia. Secondo Comieco, si tratta del segno di un sistema di raccolta ormai consolidato e di una capacità di intercettazione della carta tra le più elevate del Paese.

Il confronto tra le province evidenzia realtà molto differenti. Torino resta la provincia con il maggior quantitativo assoluto, sfiorando le 153.000 tonnellate, pur con una raccolta pro capite di poco superiore ai 69 chilogrammi. Alle spalle del capoluogo regionale si colloca proprio Cuneo, seguita da Alessandria con oltre 31.500 tonnellate e Novara con più di 26.000. Il primato nella raccolta pro capite appartiene invece al Verbano-Cusio-Ossola, che supera i 145 chilogrammi per abitante, mentre Biella e Cuneo condividono valori superiori agli 85 chilogrammi. Più contenuti i dati di Asti (circa 52 kg pro capite) e Vercelli (69,5 kg).

Il rapporto evidenzia inoltre il ruolo di Comieco nella gestione del riciclo: nel 2025 il Consorzio ha avviato a riciclo in Piemonte quasi 196.000 tonnellate di materiali cellulosici, pari a oltre il 60% della raccolta differenziata regionale, riconoscendo ai 1.178 Comuni convenzionati corrispettivi economici per oltre 18,6 milioni di euro.

Sul fronte nazionale, infine, la raccolta differenziata di carta e cartone ha raggiunto quasi 3,98 milioni di tonnellate, in crescita dell'1,6% rispetto al 2024. Il tasso di riciclo degli imballaggi cellulosici ha toccato il 93,1%, superando ampiamente l'obiettivo dell'85% fissato dall'Unione Europea per il 2030.