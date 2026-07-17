CBT ITALIA Mystero raccontata a 360°

Isabel Sterr, Giovanni Panzera, Angelo Furlan, Guglielmo Bosca e Marco Barale raccontano la CBT ITALIA Mystero attraverso sensazioni nate sulla strada.

Angelo Furlan

“La Mystero è una vera bomba: una bici veloce e prestazionale, da conoscere e gestire con consapevolezza”.

La Mystero nasce come scelta di carattere.

Non un vorrei ma non posso”, ma un “mi piacerebbe e finalmente posso.”







Isabel Sterr

“La Mystero è una vera purosangue.”

“È tanto straordinaria da guidare quanto lo è da vedere, e la qualità costruttiva è qualcosa che non avevo mai riscontrato prima.”



Guglielmo Bosca

“Vedendola, con il suo aspetto così aero e aggressivo, mi aspettavo una bici molto estrema. Invece ho trovato un equilibrio davvero interessante tra performance, facilità e piacere di guida.”

“E la cosa forse più assurda è che mi sta facendo venire voglia di mettermi un numero sulla schiena e provare qualche granfondo… o magari lanciarmi a tutta in qualche circuito per sfruttarne fino in fondo le capacità aero.”



Giovanni Panzera

“La bicicletta Mystero, una bici dalle prestazioni eccezionali, un telaio reattivo e scattante in salita, velocissimo in pianura, e preciso in discesa.”

“Ha un design e un colore che non passano inosservati.”



Marco Barale

“Oramai ci ho fatto già un certo numero di ore e km per cui posso dire che è super comoda e anche starci sopra 6 ore non dà minimamente fastidio.”

“Mi ha stupito la scorrevolezza che si percepisce soprattutto in pianura e il modo in cui si riesce a guidare in discesa, istintiva e divertente.”



Mystero Dura-Ace R9270 12v Di2, Newmen Advanced A.50 4.770,00 €

Mystero Ultegra R8170 12v Di2, Newmen Advanced A.50 3.771,00 €

Mystero 105 R7170 12v Di2, Newmen Advanced A.50 3.399,00 €

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