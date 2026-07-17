Family Zone riaccende l'estate di Limone Piemonte: inaugurato il nuovo parco del divertimento per tutta la famiglia

Playground coperto su due livelli, parco avventura Jumanji, area giochi, sport e sala giochi accompagnano residenti e turisti fino al 23 agosto.

L'estate di Limone Piemonte si arricchisce di una delle novità più attese della stagione. Sabato 11 luglio ha inaugurato Family Zone, uno spazio interamente dedicato al divertimento di bambini, ragazzi e famiglie che rappresenta un gradito ritorno nella località turistica dopo il successo riscosso nelle precedenti edizioni.

Una formula che negli anni ha conquistato migliaia di visitatori e che oggi si presenta con un'offerta ancora più ampia, pensata per regalare momenti di svago, gioco e socialità a residenti e turisti. Family Zone conferma così la volontà di rendere Limone Piemonte una destinazione sempre più accogliente per le famiglie, affiancando alle bellezze naturali della montagna un ricco calendario di attrazioni dedicate ai più piccoli.

La grande novità: un playground coperto su due livelli

Il cuore del nuovo Family Zone è rappresentato dal grande playground indoor, una delle principali novità dell'estate 2026.

La struttura, completamente coperta e sviluppata su due piani, è stata progettata per offrire ai bambini un'esperienza di gioco coinvolgente in qualsiasi condizione meteorologica. All'interno si snoda un percorso ricco di attrazioni tra tubi, piscine di palline, scivoli, ponti, ostacoli, giochi morbidi e una spettacolare botte rotante, pensati per stimolare movimento, fantasia e divertimento in totale sicurezza.

Un ambiente moderno dove i più piccoli possono trascorrere ore di gioco mentre le famiglie vivono momenti di relax e condivisione.

Torna Jumanji, il parco avventura più amato

Tra le attrazioni protagoniste di questa estate torna anche Jumanji, il percorso avventura che nelle passate stagioni ha riscosso grande successo.

Ponti sospesi, passaggi aerei e prove di equilibrio permettono ai bambini di vivere una vera esperienza all'insegna dell'avventura, sempre in un contesto sicuro e controllato.

Giochi e divertimento per tutte le età

Family Zone propone un'offerta capace di coinvolgere non solo i bambini più piccoli, ma anche ragazzi e adulti.

Tra le attività presenti figurano:

● il Gioco del Pallone, per mettere alla prova precisione e abilità;

● il Basket Challenge, dedicato agli appassionati della palla a spicchi;

● l'area Ping Pong, ideale per sfidare amici e familiari;

● una ricca Games Zone con videogiochi e giochi a premi;

● la tradizionale pesca dei pupazzi, sempre molto apprezzata dai bambini.

Una proposta completa che rende Family Zone un vero punto di ritrovo estivo, dove ogni componente della famiglia può trovare un'attività adatta ai propri gusti.

Un'estate nel segno delle famiglie

Il ritorno di Family Zone rappresenta un ulteriore tassello dell'offerta turistica di Limone Piemonte, che continua a investire in iniziative dedicate alle famiglie.

Tra passeggiate, escursioni e natura, il nuovo parco aggiunge un'importante occasione di svago, contribuendo a rendere ancora più ricca l'esperienza di chi sceglie la località alpina per le proprie vacanze estive.

Orari e informazioni

Family Zone sarà aperto fino al 23 agosto presso l'Area Pista Pattinaggio di via Cuneo a Limone Piemonte.

Orario di apertura: tutti i giorni dalle 16.30 alle 23.30. Chiusura settimanale: mercoledì (fino al 5 agosto).

Per informazioni è possibile contattare il 335 824 3345 oppure seguire Family Zone sulle pagine ufficiali Facebook e Instagram.

Con il suo nuovo playground coperto su due livelli, il ritorno del parco avventura Jumanji, la Games Zone e le numerose attività sportive e ricreative, Family Zone si candida a essere uno dei principali punti di riferimento dell'estate 2026 a Limone Piemonte, offrendo ogni giorno un'esperienza di divertimento pensata davvero per tutta la famiglia.