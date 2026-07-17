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Economia | 17 luglio 2026, 13:54

Un tabellone promozionale per le De.Co. di Savigliano

Spiegano dal Municipio: "E' il primo dei 43 Comuni della Provincia Granda appartenenti alla rete a dotarsi di un cartellone promozionale dedicato accessibile al pubblico"

Un tabellone promozionale per le De.Co. di Savigliano

Un cartellone in pieno centro storico per informare cittadini e passanti sulle De.Co. cittadine. In questi giorni stato posizionato in piazza del Popolo un nuovo tabellone promozionale dei prodotti a Denominazione Comunale di Savigliano. 

Collocato in un punto ad alta densità di traffico pedonale e veicolare, il cartellone contiene informazioni e fotografie relative ai prodotti caratteristici della città ed un qr-code scansionabile, che consente di avere accesso alla storia e alle peculiarità dei tre prodotti De.Co. saviglianesi (Pnön di Levaldigi, Madama La Piemonteisa, e Pan dl'Alvà di Savigliano). 

Sempre tramite il qr-code è possibile conoscere in maniera approfondita le origini della Denominazione Comunale ed il registro degli iscritti alla De.Co. di ciascun prodotto. 

«Savigliano – spiegano dal Municipio – è il primo dei 43 Comuni della Provincia Granda appartenenti alla rete "De.Co." a dotarsi di un cartellone promozionale dedicato accessibile al pubblico». 

c.s.

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