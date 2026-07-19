Da Trinità a Sant'Anna di Vinadio per il 19esimo pellegrinaggio alla volta del Santuario

Un cammino all'insegna della tradizione e della fede . E' quello compiuto da quattro trinitesi Monica Giaccone, Gino Dogliani, Valerio Bono e Emanuele Tino. I quattro si sono riuniti lo scorso 17 luglio nel centro di Trinità, in piazza Umberto diretti al Santuario di Sant'Anna di Vinadio. Un nuovo viaggio, una nuova missione la loro che vede ripetersi da 19 anni. Questo, infatti, è il 19esimo pellegrinaggio che affrontano insieme.



Una volta arrivati al Santuario si sono deposti i fiocchi nascita, di cui le pareti interne sono invase, per ricevere la benedizione ai nuovi nati.



Un'esperienza intima ma allo stesso tempo di gruppo che ne rafforza valore e significato.

“È il 19° anno che viene effettuato questo simbolico pellegrinaggio con l’impegno di continuare”: ha raccontato la sindaca Ernesto Zucco. Ieri, intanto, hanno raggiunto il gruppo dei camminatori le rispettive famiglie per un autentico momento di religione e coesione sociale.