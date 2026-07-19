A Bra l'ultima Messa di don Riccardo Frigerio ai Salesiani (FOTO)

La Messa è finita. Domenica 19 luglio don Riccardo Frigerio ha salutato la comunità salesiana e la città di Bra.

Lo ha fatto dall'altare eucaristico, durante una celebrazione densa di commozione ed emozione. Troppo piccola la cappella dell'Istituto San Domenico Savio per contenere l'affetto di fedeli, animatori e giovani dell'oratorio, che si sono stretti per l'ultima volta attorno al loro pastore.

Presente tra i banchi anche una delegazione di amministratori comunali, guidata dal sindaco Gianni Fogliato. A tutti don Riccardo ha lasciato un insegnamento tratto dalla parabola del seminatore. Nei suoi quattro anni all'ombra della Zizzola, infatti, ha seminato gioia e speranza nei cuori delle centinaia di ragazzi e ragazze che frequentano l'Istituto di viale Rimembranze.

Ma nulla è per sempre e così anche le esperienze più belle finiscono. Proprio questo è il segreto della fecondità e dell'efficacia della missione salesiana. Così, ha accettato, in spirito di obbedienza, il nuovo servizio presso la Casa madre dell'opera salesiana di Valdocco, che profuma di un ritorno alle origini.

Nell'omelia don Riccardo ha voluto ripercorrere il cammino del suo mandato nei momenti più salienti. «Lascio una comunità viva, che mi ha sempre dimostrato affetto fin dal momento dell'accoglienza. Mi porto dietro tanti bei momenti segnati dalla collaborazione con la città per tante iniziative che hanno coinvolto i giovani e l'oratorio. Penso anche alla preghiera del rosario a Maria nel mese di maggio in cortile per una tradizione sempre più consolidata e alle sinergie create in ambiente scolastico e nell'animazione. Piccole cose che danno bellezza a un giorno dopo l'altro».

Prima della benedizione, don Pierluigi Cerutti ha voluto ringraziare don Riccardo Frigerio a nome dell'intera comunità. E lo ha fatto con un sentimento condiviso insieme agli altri concelebranti, don Livio Sola e don Silvio Mantelli.

Un lungo, lunghissimo applauso ha sciolto l'emozione riflessa negli occhi lucidi della gente e dello stesso don Riccardo, che ha ancora avuto parole di gratitudine per l'affetto ricevuto e coagulato nel momento di genuina convivialità in oratorio, il più concreto biglietto da visita di don Bosco.

Al sacerdote classe 1972 i migliori auguri di buon lavoro, uniti alla preghiera di tutta la comunità braidese, affinché sia sempre testimonianza viva dello spirito di san Giovanni Bosco e nella passione educativa per tutti i giovani.

Il saluto del sindaco

Più che un sacerdote, è stato un grande amico. Don Riccardo Frigerio porterà nello scrigno del suo cuore i 4 anni trascorsi come direttore della Casa salesiana di Bra. E l'amministrazione comunale farà lo stesso. In ambo le parti regna la consapevolezza della fecondità e preziosità del cammino comune, compiuto a beneficio della crescita della comunità cittadina.

Per questo il sindaco Gianni Fogliato ha voluto dedicargli un saluto e un pensiero: «Saluto e ringrazio don Riccardo per il lavoro svolto a Bra in questo tempo. C'è un tratto che unisce la sua opera pastorale e la costruzione del bene comune della nostra città ed è l'attenzione alle persone. E su questa attenzione ci siamo ritrovati insieme a collaborare su tanti progetti in campo educativo, raggiungendo obiettivi e risultati importanti. L'essere disponibili è una delle tante cose che ha insegnato e lo ha dimostrato, accogliendo con disponibilità e obbedienza il nuovo incarico, che saprà affrontare con lo stesso impegno e la stessa dedizione. Bra è grata per gli esempi che ci ha trasmesso e per i valori umani e sociali che non dimenticheremo. Per questo motivo, tutti gli rivolgiamo i più affettuosi auguri».