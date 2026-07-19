Scuola primaria di Vignolo, aule e corridoi cambiano volto: via ai lavori di riqualificazione

Una scuola più accogliente, colorata e funzionale per il rientro in aula dopo le vacanze estive. Sono attualmente in corso i lavori del progetto di riqualificazione e manutenzione della scuola primaria di Vignolo, resi possibili grazie al contributo ottenuto tramite un bando della Fondazione Crc.

L'intervento, volto a rinnovare gli spazi didattici e i corridoi dell'istituto, prevede una serie di opere mirate a migliorare il benessere degli alunni. Tra le principali attività figurano la tinteggiatura completa delle pareti, la fornitura e la posa di nuovi arredi scolastici e l'installazione di nuove tende.



L'aggiornamento sul cantiere estivo arriva direttamente dall’Amministrazione comunale sulla pagina Facebook, dove illustra il proprio impegno a favore dell’istruzione e del futuro delle nuove generazioni. L'obiettivo è farsi trovare pronti per la campanella di settembre, garantendo ai ragazzi di Vignolo un ambiente di studio rinnovato, stimolante e più moderno.