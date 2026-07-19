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Al Castello di Mango la prima edizione del Premio Ardì 2026, per chi si è impegnato nella valorizzazione fondamentale alle terre di Langa, Roero e Monferrato
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Attualità | 19 luglio 2026, 08:21

Al Castello di Mango la prima edizione del Premio Ardì 2026, per chi si è impegnato nella valorizzazione fondamentale alle terre di Langa, Roero e Monferrato

Durante l'evento artistico "Le Vibrazioni del Colore" premiati Mariano Rabino, Roberto Cerrato e, seppur assente, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. Dal 2027 il riconoscimento sarà assegnato a un solo vincitore.

Sabato 18 luglio al Castello di Mango, durante l'evento artistico "Le vibrazioni del colore", si è tenuta  la consegna del Premio Ardì 2026

Pubblico delle grandi occasioni ha assistito ad uno spettacolo di colore, musica e emozioni. Il premio, ideato da pochi giorni dal blogger Alessandro Bosio si rivolge alle personalità che con il loro coraggio, dedizione, volontà e "ardore" hanno saputo apportare un contributo e una valorizzazione fondamentale alle terre di Langa, Roero e Monferrato.

In questa edizione sono stati premiati il presidente dell' ATL Mariano Rabino, il presidente del Centro Studi sul Paesaggio Culturale di Langhe, Roero e Monferrato Roberto Cerrato e il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio assente nell'occasione per impegni televisivi. 

In via eccezionale per il 2026 questo premio è stato assegnato a tre personalità, il prossimo anno sarà unico, affiancato a qualche  riconoscimenti minori, sempre collegato ad una mostra d' Arte. Ardì vuole diventare l'Oscar delle Terre Patrimonio Unesco.

c.s.

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