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Incendio a una lavastoviglie in un bar di Fossano: intervento dei vigili del fuoco nella notte
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Cronaca | 19 luglio 2026, 07:47

Incendio a una lavastoviglie in un bar di Fossano: intervento dei vigili del fuoco nella notte

L'allarme è scattato poco prima di mezzanotte in via Risaglia. I gestori hanno domato le fiamme con un estintore prima dell'arrivo dei soccorsi. Nessun ferito o intossicato

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A fuoco una lavastoviglie nella tarda serata di ieri all'interno di un bar di via Risaglia, a Fossano. L'allarme è stato lanciato dagli stessi gestori alle 23.50.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Fossano, che ha concluso le operazioni di spegnimento intorno all'1.10. Prima dell'arrivo dei soccorritori, i titolari del locale erano riusciti a contenere le fiamme utilizzando un estintore, evitando così che l'incendio si propagasse ad altre parti del locale.

Una volta giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno provveduto a ventilare i locali per eliminare il fumo, a mettere in sicurezza l'area interessata e a rimuovere la lavastoviglie, portandola all'esterno.

Non si registrano feriti né persone intossicate. Al momento dell'intervento, infatti, il locale era già stato evacuato in via precauzionale dai gestori. 

Redazione

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