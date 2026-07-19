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Il Patto Civico è contrario alla lista unitaria per il Consiglio provinciale, ma lascia aperto uno spiraglio
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Politica | 19 luglio 2026, 06:06

Il Patto Civico è contrario alla lista unitaria per il Consiglio provinciale, ma lascia aperto uno spiraglio

Lo schema che i civici accetterebbero per una soluzione concordata è 4 seggi per loro, 5 per il centrodestra e 3 per il centrosinistra. Al momento non ci sono candidature alternative a Robaldo per la presidenza. Per la Provincia si voterà nella seconda metà di ottobre

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Che la strada per un Consiglio provinciale unitario fosse in salita lo si sapeva.

Ora la posizione ufficiale del Patto Civico lo certifica.

A spezzare una lancia a favore dell’unitarietà era stato l’assessore regionale di Fratelli d’Italia Paolo Bongioanni, ma la sua posizione non è stata condivisa dalla direzione provinciale del suo partito che, infatti, l’ha respinta.

I civici fanno sapere che “non sussistono le condizioni per dare vita ad una lista unitaria, con rappresentanti delle forze partitiche e civiche, per il Consiglio provinciale”. 

Scenario diverso auspicano invece per la presidenza.

Noi sosteniamo convintamente il presidente uscente Luca Robaldo e crediamo che sul suo nome possano convergere tutti”.

É possibile immaginare una convergenza unitaria per la presidenza e una corsa con più liste per il Consiglio?

L’inghippo sta tutto qui anche se al momento – al di là di una ventilata candidatura al femminile alternativa a Robaldo per la presidenza – non risultano esserci altri competitor.

Ciò premesso, le trattative sotto banco, per quanto a fatica, procedono ma è lo schema che non trova condivisione.

I pattisti non sono disposti a rinunciare ai 4 seggi, facendo leva sul loro radicamento territoriale tra gli amministratori (ricordiamo che per la Provincia votano solo ed esclusivamente loro).

In quest’ipotesi toccherebbero 5 posti al centrodestra: 3 a Forza Italia, 1 ciascuno a Fratelli d’Italia e Lega.

I restanti 3 sarebbero per Pd e centrosinistra civico.

Un’ipotesi che, se aggrada il Patto Civico - come si può facilmente intuire – difficilmente potrà essere accettata da destra e da sinistra.

A ben considerare, è però proprio questo il disegno politico che, sotto traccia, il Patto persegue: lasciare ai margini – o comunque con ruoli da comprimari – FdI e Pd nella governance della Provincia.

I “trattativisti”, in realtà, allignano un po’ in tutte le forze politiche e non demordono, per cui sotto l’ombrellone, durante la pausa feriale d’agosto, qualche escamotage potrebbe emergere.

Il più favorevole alla soluzione unitaria – ovviamente con fulcro Forza Italia-Patto Civico – resta Alberto Cirio, il quale non è però ancora riuscito a quadrare il cerchio.

Ad oggi l’unica certezza – condivisa da tutti – è che le elezioni provinciali slitteranno di almeno un mese rispetto alla scadenza di fine settembre: si voterà dopo la metà di ottobre.

Giampaolo Testa

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