Daniele Calandri ed Enrica Dematteis vincono la gara regina della 100Miglia Monviso edizione 2026

Re e Regina della M100K edizione 2026, la gara top della famiglia 100 Miglia Monviso, tra due valli intorno al Re di Pietra, sono il valdostano Daniele Calandri, classe 1983 (del team Asd Inrun con il tempo di 23:15:37) ed Enrica Dematteis stesso anno di nascita, prima donna al traguardo, super favorita e quarta in assoluto della sesta edizione ( con il tempo di 25 h 29’ 11).

Ad un’ora di distanza da Calandri con 24h121'e 56 il secondo al traguardo in piazza Cavour è stato Mattia Barbaglio della We Run Bergamo. Terzo David Saturnino Anca della 100% Anima trail che ha completato la sfida in 24h, 23’32.

L’edizione dello scorso anno della 100 Miglia Monviso l’aveva vinta Danilo Lantermino 21 ore e 13 minuti, che in questa competizione ha dovuto alzare bandiera bianca.

Calandri, sempre a Saluzzo aveva tagliato invece il traguardo, a mani alzate nell’edizione del 2024, con il tempo di 21h31'41, mentre Enrica Dematteis lo aveva fatto con il tempo 25h30'47. In competizioni così lunghe ( 160 km e 9mila di dislivello), hanno evidenziato gli speaker della manifestazione Giacomo Casalloni e Carlo Degiovanni, non si può parlare di record ma di tempo migliore. Tantissime sono infatti le varianti, dal meteo come in questo caso che ha flagellato per il caldo i concorrenti, alle condizioni fisiche e mentali di ognuno. Questa non è solo una gara sportiva, ma un viaggio in sè stessi.

Venerdì alle 21, degli ottanta iscritti, ne sono partiti 74. Ad ora 34 si sono ritirati, 18 ne rimangono in gara, come riporta la classifica di Wedosport.

La 50 MK è stata vinta ieri sera da Luis Josè Montoya in 6h25’e32, seguito da Stefano Signori in 6h34’52 e terzo Matteo Cesano della Atletica Saluzzo 6H46’30.

Alla partenza erano 122, ne sono arrivati 93, se ne sono ritirati 29.

Stamattina è partita da Verzuolo la MK20. Le premiazioni ufficiali oggi nel pomeriggio. Tra tutte le gare della 100M Monviso si sono iscritti complessivamente 374 atleti, di cui 65 donne e 303 uomini di 90 società sportive.

A conclusione delle gare sportive nelle terre intorno al Re di Pietra, manca ancora una storica competizione: da Crissolo prenderà il via il Monviso Trail domenica 30 agosto. Il percorso si svilupperà come tutti gli anni in ambiente naturale alpino, in parte all’interno del Parco del Monviso e della Riserva della Biosfera transfrontaliera del Monviso riconosciuta dall’UNESCO.