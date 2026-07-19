A Cuneo arriva il dottor Francesco Gaccione, osteopata al servizio della salute, dello sport e del benessere

Dal 1° luglio il dottor Francesco Gaccione, osteopata, posturologo e chinesiologo, ha trasferito il proprio studio a Cuneo, in Corso Gramsci 1. Una nuova sede che rappresenta un ulteriore passo nel percorso professionale di un professionista attivo da anni nel campo della salute, del movimento e del benessere della persona.

Il profilo del dottor Gaccione coniuga formazione sanitaria, competenze manuali e una costante attenzione alla prevenzione. Dopo la laurea in Scienze Infermieristiche, conseguita nel 2012, ha completato nel 2013 un Master di primo livello in Coordinamento delle Professioni Sanitarie. Successivamente ha orientato la propria attività verso l'osteopatia, la posturologia e le scienze motorie, conseguendo il diploma in Osteopatia, la laurea magistrale in Scienze Motorie e Sportive con indirizzo in Attività Motoria Preventiva e Adattata, un Master di primo livello in Posturologia Clinica e un ulteriore Master universitario di primo livello in Ortopedia e Traumatologia Sportiva, consolidando competenze specifiche nella gestione e nel recupero delle patologie dell'apparato muscolo-scheletrico, con particolare attenzione all'ambito sportivo.

Nel corso degli anni ha approfondito numerosi ambiti specialistici, dalla terapia manuale al nursing del pavimento pelvico femminile, fino alla terapia meccanica IASTM e alla fibrolisi diacutanea. Si è inoltre specializzato nel trattamento delle cicatrici e delle aderenze attraverso un approccio miofasciale. L'obiettivo non è eliminare il segno cutaneo, bensì ridurre le tensioni, migliorare l'elasticità dei tessuti e attenuare i blocchi posturali o i dolori a distanza provocati dalla rigidità del tessuto cicatriziale.

Un percorso multidisciplinare che gli consente di affrontare le problematiche dell'apparato muscolo-scheletrico, della postura, del dolore e della funzionalità del movimento con un approccio integrato e personalizzato, adattato alle esigenze di ogni paziente. Accanto all'attività clinica, svolge inoltre l'attività di docente di Scienze Motorie e Sportive, contribuendo alla formazione delle nuove generazioni attraverso la propria esperienza professionale.

L'attività del dottor Gaccione si distingue anche nel mondo dello sport agonistico. Nella stagione 2022-2023 ha ricoperto il ruolo di osteopata del Cuneo Volley in Serie A2 maschile. Dal 2023 collabora come osteopata con la Ginnastica Ritmica Saluzzo Libertas ASD ed è consulente per le squadre di calcio della N.A.S.G. Sempre dal 2023 è osteopata ufficiale della pilota Arianna Barale, impegnata nel Campionato del Mondo Femminile di motociclismo, seguendola nel percorso di preparazione, prevenzione e recupero. Tra gli atleti seguiti figura anche Samiha Waalam di Borgo San Dalmazzo, che ha conquistato il titolo di campionessa italiana nella specialità Low Kick (LK), categoria -56 kg, terza serie, aggiudicandosi la medaglia d'oro ai Campionati Italiani. Esperienze che testimoniano una particolare competenza nella prevenzione degli infortuni, nel recupero funzionale e nell'ottimizzazione della performance sportiva.

Il trasferimento nella nuova sede di Corso Gramsci 1 rafforza ulteriormente il legame con il territorio e offre a cittadini, sportivi e famiglie un nuovo punto di riferimento per la salute e il benessere. Lo studio nasce con l'obiettivo di accogliere adulti, ragazzi e atleti in un ambiente professionale, accessibile e orientato all'ascolto, proponendo percorsi di trattamento personalizzati.

Per il dottor Francesco Gaccione, il nuovo studio rappresenta non solo un cambio di indirizzo, ma la naturale evoluzione di un percorso costruito negli anni attraverso formazione continua, esperienza clinica e una visione della cura che mette al centro la persona, il movimento e il miglioramento della qualità della vita.

Per informazioni o per fissare un appuntamento è possibile contattare il numero +39 320 955 8014, anche tramite WhatsApp.