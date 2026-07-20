Cuneo, al Parco della Resistenza una serata speciale su Duccio Galimberti

Resistenze torna sotto le stelle per una serata speciale interamente dedicata a Duccio Galimberti, per ricordare il celebre discorso che pronunciò il 26 luglio 1943 dal balcone del suo studio di Cuneo.

Domenica 26 luglio, alle 21:00 presso il Parco della Resistenza (zona palco/dietro Famù nel parco) l'appuntamento sarà doppio:

reading di Lorenzo Baravalle, autore e podcaster di "Qui si fa l'Italia", "Atomika" e "Frate Mitra" ai vertici delle classifiche di ascolto italiane, da poco eletto "Cittadino dell'anno" da La Stampa e a seguire, la proiezione del documentario "Duccio Galimberti – il tempo dei testimoni" di Teo De Luigi (2005, 65′)

Per assistere all'evento, il pubblico è invitato a portare una coperta personale da utilizzare come seduta.

L'evento è organizzato dal Comune di Cuneo insieme al Tavolo Resistenze.