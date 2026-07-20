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Attualità | 20 luglio 2026, 14:51

Cuneo, al Parco della Resistenza una serata speciale su Duccio Galimberti

Domenica 26 luglio alle ore 21. Evento organizzato dal Comune insieme al Tavolo Resistenze

Cuneo, al Parco della Resistenza una serata speciale su Duccio Galimberti

Resistenze torna sotto le stelle per una serata speciale interamente dedicata a Duccio Galimberti, per ricordare il celebre discorso che pronunciò il 26 luglio 1943 dal balcone del suo studio di Cuneo.

Domenica 26 luglio, alle 21:00 presso il Parco della Resistenza (zona palco/dietro Famù nel parco) l'appuntamento sarà doppio:

reading di Lorenzo Baravalle, autore e podcaster di "Qui si fa l'Italia", "Atomika" e "Frate Mitra" ai vertici delle classifiche di ascolto italiane, da poco eletto "Cittadino dell'anno" da La Stampa e a seguire, la proiezione del documentario "Duccio Galimberti – il tempo dei testimoni" di Teo De Luigi (2005, 65′)

Per assistere all'evento, il pubblico è invitato a portare una coperta personale da utilizzare come seduta.

L'evento è organizzato dal Comune di Cuneo insieme al Tavolo Resistenze.

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