Incendio in un'azienda di carpenteria meccanica a Revello, ma la prontezza del personale lo doma in tempo

Incendio nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16, all'interno di un'azienda di carpenteria meccanica di Revello.

Le fiamme si sono sviluppate dai filtri dell'impianto di aspirazione dei vapori di saldatura. Il personale dell'azienda è riuscito a intervenire tempestivamente, contenendo e spegnendo l'incendio prima dell'arrivo dei soccorsi.

Sul posto è poi intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Saluzzo, che ha provveduto alle verifiche di sicurezza e alle operazioni di bonifica, escludendo la presenza di ulteriori criticità.