Incendio in un'abitazione disabitata a Farigliano, trovate bombole di gas e materiali infiammabili

Ad attirare l'attenzione di alcuni residenti nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17, è stato il fumo che fuoriusciva da una casa vicina disabitata, spingendoli poi a dare l'allarme.

L'incendio si è sviluppato a Farigliano all'interno dell'abitazione che per quanto ritrovato si suppone fosse utilizzata come rifugio di fortuna.

Le fiamme sono partite da una camera dell'edificio, che nel propagarsi hanno coinvolto anche a una porzione del tetto. Considerata la vicinanza dell'immobile ad altre abitazioni, sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Mondovì e Dogliani, supportate dall'autoscala del comando di Alba.

Al termine delle operazioni di spegnimento e bonifica, all'interno dell'abitazione sono state rinvenute alcune bombole di gas, latte di vernice e altri materiali infiammabili, la cui presenza ha richiesto particolare attenzione durante le verifiche di sicurezza.

Dell'accaduto sono stati informati il sindaco e l'amministrazione comunale affinché la Polizia Locale possa effettuare un sopralluogo e adottare i provvedimenti necessari per la messa in sicurezza dell'immobile.