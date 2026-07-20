Caldo estivo: come proteggere la pelle e fare il pieno di energia

Nel pieno dell'estate, le giornate calde e soleggiate invitano a trascorrere quanto più tempo possibile all'aperto, un’ottima abitudine per fare il pieno di vitamina D e migliorare l'umore. Tuttavia, l’intensità dei raggi solari in questo periodo dell'anno richiede molta cautela per evitare che il piacere della vita all'aria aperta si trasformi in un rischio per la salute della pelle. Per godere del sole in totale sicurezza e mantenere alti i livelli di idratazione ed energia, è indispensabile adottare strategie di protezione quotidiane e consapevoli. In questo contesto, un punto di riferimento fondamentale per la salute dei cittadini è rappresentato da BENU farma , dove i professionisti offrono consulenze personalizzate per individuare le soluzioni migliori per la cura della pelle e il benessere generale dell'organismo.

Come difendersi dai raggi ultravioletti in modo sicuro

Una corretta protezione dal sole costituisce la prima linea di difesa contro l'invecchiamento precoce dei tessuti e i danni cellulari causati dalle radiazioni. Per esporsi in modo sicuro, è fondamentale applicare una crema solare con un fattore di protezione elevato, preferendo un SPF 50 per le prime esposizioni o per le zone più delicate. Il prodotto va steso in quantità generosa almeno trenta minuti prima di uscire, avendo cura di riapplicarlo ogni due ore e sempre dopo aver fatto il bagno in mare o in piscina. Un altro aspetto fondamentale è il rispetto degli orari: evitare l'esposizione diretta tra le undici e le sedici riduce l'impatto dei raggi più nocivi, un accorgimento da integrare sempre con l'uso di cappelli a tesa larga e occhiali da sole con filtri certificati.

Cosa verificare prima dell'acquisto dei solari e gli errori da evitare

Quando si sceglie un solare, l'etichetta è il documento più importante da consultare. È fondamentale verificare che la dicitura indichi una protezione ad ampio spettro, ossia efficace sia contro i raggi UVB, responsabili delle scottature immediate, sia contro i raggi UVA, che penetrano in profondità alterando il collagene. Inoltre, occorre controllare il simbolo del PAO impresso sulla confezione che indica i mesi di validità del prodotto dopo l'apertura. Rivolgersi a canali specializzati o alle farmacie assicura che le creme siano state conservate in un ambiente idoneo a mantenerne intatte le proprietà. L'errore più comune, e potenzialmente dannoso, è utilizzare i solari rimasti dall'anno precedente: il calore e il passare dei mesi fanno perdere efficacia alla crema, trasformandola in una semplice lozione idratante che non offre più alcuna protezione contro le bruciature.

Gestire l'energia e contrastare i piccoli disturbi estivi

Le temperature alte di questo periodo aumentano la sudorazione e ci fanno perdere liquidi preziosi, un fattore che si traduce spesso in stanchezza e mancanza di forze. Il segreto per mantenere alta l'energia è semplicemente giocare d'anticipo: bere spesso durante il giorno e fare spazio a piatti leggeri, freschi e ricchi di antiossidanti naturali. Questa attenzione non deve mancare anche per la cura della pelle, che sotto il sole tende a disidratarsi; un buon gel all'aloe vera o una lozione emolliente sono ottimi alleati per calmare i piccoli rossori e restituire morbidezza. Davanti a problemi più seri come eritemi importanti o scottature dolorose, però, il fai-da-te non è mai una buona idea: occorre sempre chiedere il parere del medico o del dermatologo per evitare complicazioni e curarsi nel modo giusto.



