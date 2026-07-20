Cherasco: in mostra nella Chiesa di San Gregorio le tavole del Concorso del Calendario Naturalistico 2026

Dal 1° al 30 agosto la chiesa di San Gregorio a Cherasco ospiterà la mostra dedicata al Concorso del Calendario Naturalistico 2026 della Città di Cherasco, con l'esposizione di tutte le opere partecipanti.

Saranno presentate al pubblico quasi 200 tavole, suddivise nei dodici mesi dell'anno, realizzate dagli artisti che hanno preso parte all'edizione 2026 del concorso, il cui tema era "I funghi commestibili del territorio cheraschese".

I partecipanti si sono cimentati nella rappresentazione di dodici diverse specie di funghi, inserite nel loro ambiente naturale: Orecchione (Pleurotus ostreatus), Spugnola (Morchella esculenta), Famigliola buona (Armillaria mellea), Porcino (Boletus edulis), Mazza di tamburo (Macrolepiota procera), Prataiolo (Agaricus campestris), Porcinello grigio (Leccinum griseum), Gambe secche (Marasmius oreades), Tartufo bianco (Tuber magnatum), Scorzone (Tuber aestivum), Tartufo moscato (Tuber moschatum) e Prugnolo (Calocybe gambosa).

Da anni il Concorso del Calendario Naturalistico della Città di Cherasco valorizza le peculiarità ambientali e naturalistiche del territorio attraverso il disegno. Al vincitore viene assegnato un premio di 1.000 euro e l'onore di vedere pubblicate le proprie opere nel Calendario della Città di Cherasco dell'anno successivo. Sono inoltre previsti un secondo premio di 500 euro e un terzo premio di 250 euro.

La mostra offrirà l'opportunità di ammirare le opere dei vincitori dell'edizione 2026: Alessandro Infuso di Busca, primo classificato, Alessia Meloni di Cagliari, seconda classificata e Miriam Antoniotto di Neive, terza classificata.

Saranno inoltre esposte le opere degli altri partecipanti: Maria Altizio, Giulia Biondi, Riccardo Cicala, Donata D'Addabbo, Pierangela Fierro, Marina Fusari, Lucrezia Gualco, Carlotta Martini, Chiara Nencioni, Elisabetta Riga, Alessia Roggero, Alice Togni e Chiara Torterolo.

L’esposizione sarà visitabile presso la chiesa di San Gregorio dal 1° al 30 agosto, nei giorni di sabato, domenica e festivi, con orario 9.30-12.30 e 14.30-18.30.

Ingresso libero e gratuito.