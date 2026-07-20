Tutti pazzi per "Costa": il rapper cuneese ha aperto il concerto di Sarah Toscano

È stato Andrea Costantino, in arte "Costa", ad aprire il concerto di Sarah Toscano nella terza serata del Cuneo Music Festival.

Il rapper cuneese classe 2006 ha potuto esibirsi di fronte ad un pubblico numeroso indossando la maglia biancorossa dell'AC Cuneo 1905, respirando l'entusiasmo di piazza Galimberti.

La performance è stata accolta con entusiasmo e ha rappresentato un’ulteriore conferma della crescita del suo progetto musicale, permettendogli di presentare la propria identità artistica a migliaia di persone.

A pochi giorni dall’evento è uscito su tutti i principali digital store il nuovo singolo Day in the Life, un brano che racconta una giornata tipo vissuta tra sogni, sacrifici e determinazione.

Dopo l’ottima risposta ricevuta dal pubblico durante il concerto, l’obiettivo di Costa è continuare a far conoscere il progetto attraverso nuova musica e nuove esibizioni dal vivo.