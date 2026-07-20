Cuneo, aperte le prenotazioni per la "Cena su corso Giolitti" del 3 settembre

Giovedì 3 settembre 2026, a partire dalle ore 19:30, Corso Giolitti diventerà una grande tavola condivisa per l’evento “A cena su Corso Giolitti”, promosso dall’Associazione Nuovo Corso Giolitti APS nell’ambito del progetto “Stazione e Luci su Giolitti”.

Non sarà una semplice cena, ma una serata pensata per restituire vita, presenza e relazioni a uno degli assi urbani più importanti della città: un’occasione per incontrarsi, conoscersi, sostenere quest’Area urbana e scoprire più da vicino le attività dell’Associazione. Al civico 40 di Corso Giolitti ci saranno alcuni pannelli sui quali sarà allestita una piccola mostra fotografica di foto storiche del Corso.

La cena sarà servita ai tavoli dal Ristorante Saloon di Tarantasca e prevede un menù completo composto da 2 antipasti, 2 primi, 1 secondo con contorno, 2 dessert e acqua. Il costo di partecipazione è di 20 euro per gli adulti e 15 euro per i bambini fino a 10 anni.

La serata sarà accompagnata dalla presenza di una cantante e di un pianista dell’Associazione Palcoscenico, che contribuiranno a creare un’atmosfera piacevole, elegante e conviviale sotto i portici di Corso Giolitti.

L’iniziativa riprende un’esperienza di cene sul Corso organizzate dai commercianti oltre venti anni fa e mira a far vivere nuovamente il Corso non solo come luogo di passaggio, ma come spazio di incontro, comunità e partecipazione.

Le prenotazioni, con versamento della quota, sono aperte fino al 21 agosto 2026 presso il Ristorante Saloon di Tarantasca, in Via Laghi di Avigliana 38, San Chiaffredo di Busca, oppure presso gli esercizi di Cuneo: Scenari (Via XX Settembre n.41), Ferramenta Graglia (Via XX Settembre n.49), Balma Elettricità (Corso G.Ferraris n.26), Tim Cuneo (Corso Giolitti n.30) , Panificio Cerutti (Corso Giolitti n.12), Movilongue Bar Movicetro (Piazzale Libertà n.16), Parrucchiere Mani (Corso Giolitti n.19 ), Panificio Il Fornaio (Corso Giolitti 25).

L’evento è organizzato dall’Associazione Nuovo Corso Giolitti APS, con il patrocinio della Città di Cuneo, il supporto del CSV Società Solidale ETS, il contributo della Fondazione CRC e la collaborazione dei partner operativi del progetto che sono la Confcommercio Cuneo, il Comitato di quartiere Cuneo Nuova, l’Associazione Noau e la Fondazione Wellfare Impact.

Il 3 settembre Corso Giolitti non sarà solo una strada: sarà una tavola, una musica, una comunità che vuole aprirsi a chiunque creda nel cambiamento delle urbanità per mano dei propri cittadini.