Giornata Nazionale della Neurologia: la Torre Civica di Cuneo e la Torre del Belvedere a Mondovì si illuminano di blu

Anche l'A.O. Santa Croce e Carle e l'AslCN1 partecipano il 22 luglio alla Giornata Nazionale della Neurologia promossa dalla Società Italiana di Neurologia con l'obiettivo di diffondere una corretta cultura della salute neurologica, promuovere la prevenzione e favorire il riconoscimento precoce dei sintomi delle principali patologie neurologiche.

Oltre alla campagna nazionale che prevede la trasmissione di sei pillole radiofoniche sulle maggiori testate radiofoniche italiane dedicate ai principali temi della salute neurologica e una campagna social l'A.O. S. Croce e Carle e l'AslCN1 sensibilizzeranno la popolazione attraverso l'adesione all'iniziativa "Illuminiamo di blu", realizzata in collaborazione con ANCI il Comune di Cuneo è il Comune di Mondovì con l'accensione della Torre Civica di Cuneo e della Torre del Belvedere nella serata di mercoledì 22 luglio.

Questa iniziativa, affermano i medici neurologi, rappresenta un'importante occasione per far conoscere ai cittadini il ruolo della neurologia e dei neurologi nella tutela della salute e per rafforzare il dialogo tra la Società Scientifica e la comunità.