Parcheggi ospedale Cuneo, Nursind e FP CGIL precisano: "Un lavoro unitario di tutte le sigle e delle RSU. Amareggiati per la personalizzazione della protesta"

Gentile direttore,

In merito agli articoli apparsi recentemente sugli organi di stampa locali riguardo alla mobilitazione e alla raccolta firme per la gestione dei parcheggi del personale dipendente dell'Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo, i sottoscritti Davide Canetti (Segretario Territoriale Nursind Cuneo) e Carmelo Castello (Segretario Generale FP CGIL Cuneo) intendono esprimere profonda amarezza e fare alcune doverose precisazioni.



Accogliamo con stupore e rammarico la narrazione che tende ad attribuire il merito dell'iniziativa e del confronto con la Direzione Generale a una sola sigla sindacale. Ci preme ricordare che la straordinaria risposta dei lavoratori, culminata in una massiccia raccolta firme, non è il frutto del lavoro di un singolo, bensì di un percorso fortemente voluto, condiviso e realizzato in modo unitario da tutte le sigle sindacali e dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) aziendale.

La battaglia per il diritto a un parcheggio dignitoso e sicuro per il personale sanitario e amministrativo è una lotta di tutti i lavoratori, portata avanti con uno sforzo comune.

Vedere questa mobilitazione collettiva ridotta a una passerella o a una rivendicazione parziale non fa giustizia all'impegno profuso da delegati e iscritti di ogni sigla, che hanno lavorato fianco a fianco per raccogliere le firme e per portare le istanze dei dipendenti all'attenzione dei vertici aziendali.

Come Nursind e FP CGIL, insieme alla RSU e alle altre sigle coinvolte, continueremo a vigilare e a partecipare attivamente ai prossimi tavoli di confronto affinché la Direzione Generale traduca al più presto le promesse in provvedimenti concreti. Il nostro obiettivo rimane esclusivamente la tutela del benessere e della dignità di tutto il personale dipendente, un traguardo che si raggiunge con l'unità e con il rispetto del lavoro di squadra, non con le divisioni o le speculazioni comunicative.



Davide Canetti – Segretario Territoriale Nursind Cuneo

Carmelo Castello – Segretario Generale FP CGIL Cuneo