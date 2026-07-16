Novità per i pediatri nei distretti Nord Ovest e Sud Ovest dell'Asl Cn1

Importanti novità in vista per l'assistenza pediatrica sul territorio cuneese.

A partire da sabato 1° agosto 2026 cesseranno la propria attività di pediatra di libera scelta presso il distretto Nord Ovest, per trasferimento, la dottoressa Roberta Risso e la dottoressa Chiara Visconti.

Al fine di garantire la continuità assistenziale, l'Asl ha predisposto assegnazioni temporanee d'ufficio per le quali non sarà necessario recarsi agli sportelli.

Per gli assistiti residenti a Bellino, Brossasco, Casteldelfino, Costigliole Saluzzo, Frassino, Isasca, Melle, Piasco, Pontechianale, Rossana, Sampeyre, Venasca, Borgo San Dalmazzo, Caraglio, Centallo, Cuneo, Dronero, Gaiola, Montemale di Cuneo, Roccabruna, Stroppo, Tarantasca, Villar San Costanzo e Savigliano, il riferimento sarà la dottoressa Nadia Chiapello con studio a Piasco in via Mario del Pozzo 20 (telefono 328/45.92.210), che riceverà su appuntamento il lunedì dalle 9.30 alle 11.30, il martedì dalle 14.00 alle 16.00, il mercoledì dalle 9.30 alle 11.30, il giovedì dalle 16.00 alle 18.00 e il venerdì dalle 14.00 alle 16.00.

I pazienti di Verzuolo, Revello e Busca saranno assistiti dal dottor Mauro Tonello in corso Roma 7 a Saluzzo (recapiti 368/20.37.13 e 0175/45.451), attivo su appuntamento il lunedì dalle 14.30 alle 19.00, il martedì dalle 9.00 alle 12.30, il mercoledì dalle 9.00 alle 12.30, il giovedì dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 12.30.

Per gli assistiti residenti a Saluzzo, Manta, Lagnasco, Scarnafigi, Barge, Brondello, Pagno, Cardè, Moretta, Faule, Martiniana Po, Envie, Paesana, Rifreddo, Sanfront, Cavallermaggiore, Villafalletto, Monasterolo di Savigliano, Villanova Solaro, Fossano e altri comuni limitrofi, l'assistenza sarà garantita dalla dottoressa Anna Lorenzati in via Bagni 1/P a Saluzzo (telefono 328/33.46.633), previo appuntamento il lunedì dalle 9.00 alle 12.00, il martedì dalle 16.00 alle 19.00, il mercoledì dalle 9.00 alle 12.00, il giovedì dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 12.00.

Sempre da sabato 1° agosto 2026 termineranno l'attività la dottoressa Chiara Gertosio a Peveragno e i dottori Matteo Borsani, Elena Desideri e Monica Ficara nel comune di Cuneo. In questo caso, le famiglie dovranno effettuare una nuova scelta tra i medici disponibili.

Contestualmente si inseriranno come pediatri di libera scelta titolari quattro nuove figure. La dottoressa Monica Ficara presterà servizio a Cervasca in piazza Bernardi 12 (ambulatorio 320/07.15.307, prenotazioni allo 0171/02.00.59) il lunedì dalle 14.00 alle 17.30, il martedì dalle 9.00 alle 13.00, il mercoledì dalle 9.00 alle 13.00, il giovedì dalle 14.00 alle 17.30 e il venerdì dalle 9.00 alle 12.00. La dottoressa Chiara Gertosio opererà a Cuneo in via Giovanni Battista Bongioanni 46 (recapito 371/64.15.432) il lunedì dalle 8.30 alle 12.30, il martedì dalle 14.30 alle 17.30, il mercoledì dalle 8.30 alle 12.30, il giovedì dalle 14.30 alle 17.30 e il venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

A Cuneo, in corso Nizza 86, apriranno i propri studi anche la dottoressa Roberta Risso (ambulatorio 351/94.58.510, appuntamenti al 351/57.47.581) il lunedì dalle 14.00 alle 18.00, il martedì dalle 9.30 alle 12.30, il mercoledì dalle 14.00 alle 18.00, il giovedì dalle 10.00 alle 14.00 e il venerdì dalle 9.30 alle 12.30, e la dottoressa Chiara Visconti (ambulatorio 351/59.53.998, appuntamenti al 351/57.47.581) il lunedì dalle 10.00 alle 14.00, il martedì dalle 14.00 alle 18.00, il mercoledì dalle 10.00 alle 13.00, il giovedì dalle 14.00 alle 18.00 e il venerdì dalle 9.30 alle 12.30.

La scelta del nuovo medico potrà essere effettuata online tramite il fascicolo sanitario elettronico o l'applicazione "Il mio medico" sul portale "Salute Piemonte" muniti di Spid, oppure presso gli sportelli dell'Asl Cn1 con tessera sanitaria e documento di identità.