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Sport | 20 luglio 2026, 14:35

CALCIO SERIE D / Prende forma il Bra 26/27, ecco l'attaccante Edoardo Colferai

Il giocatore classe 2002, cresciuto nel settore giovanile del Monza, è reduce dall’esperienza con la Lucchese

CALCIO SERIE D / Prende forma il Bra 26/27, ecco l'attaccante Edoardo Colferai

Prende forma il nuovo Bra. Dopo le ufficializzazioni del rinnovato quadro dirigenziale (Eva Valenza presidente, Franco Niutta direttore generale area corporate e Albert D'Alterio direttore generale area football) e di mister Riccardo Boschetto quale allenatore per la stagione 26/27, la società giallorossa ha annunciato l'ingaggio dell' attaccante Edoardo Colferai, reduce dall'esperienza con la maglia della Lucchese.

LA NOTA UFFICIALE DELL'AC BRA

L’A.C. Bra è lieto di annunciare l’arrivo di Edoardo Colferai.

Attaccante classe 2002, cresciuto nel settore giovanile del Monza e reduce dall’esperienza con la Lucchese, Edoardo approda in giallorosso portando qualità, dinamismo e grande voglia di mettersi a disposizione della squadra.

Benvenuto nella famiglia Bra, Edoardo. Ti auguriamo una stagione ricca di soddisfazioni con i nostri colori!

redazione

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