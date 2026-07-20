Dodici ore di beach volley e calcio a San Rocco Bernezzo

Sabato 1° agosto, con inizio alle ore 20, ci sarà il via della 5^ edizione della dodici ore di beach volley, a San Rocco Bernezzo.

Manifestazione nata per scherzo da un gruppo di amici, che fa giocare per dodici ore ben quindici squadre provenienti da tanti comuni limitrofi. Dopo il successo dello scorso anno, al beach sarà ancora affiancata la seconda edizione della dodici ore di calcio a sei, con la partecipazione di dieci squadre.

(Beach volley, Immagine della scorsa edizione)

Tutte e due le discipline verranno giocate sui campi parrocchiali. I quasi 180 atleti verso le 00.30 potranno rifocillarsi con un buon spuntino offerto e servito sempre dall' organizzazione, per poi riprendere e cercare di arrivare alle fasi finali dei tornei.

Alle 8.00 del mattino, al termine della manifestazione e delle premiazioni, i giocatori potranno recuperare energie con una buona colazione a base di caffè e croissant, compresi nel costo dell'iscrizione.

(Il calcio è entrato a far parte dell'evento dallo scorso anno)

Se sei amante dello sport non puoi non iscriverti oppure vieni anche solo a trovarci, per godere dello spettacolo.

Per info sul torneo di beach contattare Ginevra 3756170374, mentre per il calcio, chiamare Nicolas 3757246068.