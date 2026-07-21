Roburent e Frabosa Soprana fanno squadra per la ricostruzione del ponte Borello, distrutto nell'alluvione del 2020

Ancora rimangono i segni degli eventi alluvionali che, nell'ottobre del 2020, hanno colpito la provincia di Cuneo, dalla Valle Vermenagna alla Valle Tanaro.

Tra le zone più colpite anche le Valli Monregalesi dove, ancora si lavora per il ripristino delle infrastrutture distrutte.

A Frabosa Soprana l'alluvione aveva completamente distrutto la strada Stalla Rossa in Val Corsaglia e l'acquedotto comunale che insiste sulla strada. L'esondazione del Corsaglia, che attraversa anche il comune di Roburent ha causato inoltre anche il crollo del ponte Borello, unico accesso alle borgate sul versante del comune.

"Grazie ai solleciti sopralluoghi da parte della Regione Piemonte i cui tecnici hanno dato indicazioni sulle procedure e sui lavori da attuare sia a Frabosa Soprana sia a Roburent, e grazie ai contributi concessi, la strada e l’acquedotto sono stati ripristinati in tempi relativamente brevi - spiega il sindaco di Frabosa Soprana, Iole Caramello -.Inizialmente la Regione Piemonte, in attesa della conclusione di tutte le pratiche burocratiche per realizzare il nuovo ponte in completa sicurezza su un fiume particolarmente colpito da piene improvvise e importanti, ha previsto la realizzazione di un guado provvisorio".

[Il progetto del nuovo ponte]

D'intesa con la Regione Piemonte e con il Comune di Roburent, il Comune di Frabosa Soprana ha destinato le economie maturate a seguito dei lavori di ripristino della strada Stalla Rossa alla realizzazione del nuovo ponte, comprensiva degli interventi di sopraelevazione della sede stradale necessari a consentirne l'accesso.

"A distanza di sei anni, il Comune di Roburent ha preso in carico le economie del Comune di Frabosa Soprana, di fatto diventando unico responsabile e committente dei lavori - aggiunge il sindaco di Roburent, Emiliano Negro -. Nella giornata di martedì 23 giugno è stata trasmessa alla Centrale Unica di Committenza, la documentazione necessaria per appaltare i lavori, con un importo complessivo di 858.000 euro, lavori che nella migliore delle ipotesi potranno partire all’inizio dell’autunno, con il fine di realizzare una struttura solida più a monte di quella distrutta dalla furia delle acque, ed in grado di consentire l’accesso ai terreni privati e Comunali".