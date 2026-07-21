Racconigi: aperte le iscrizioni ai servizi scolastici

Le domande dovranno essere effettuate esclusivamente online utilizzando lo "Sportello Unico Digitale" - sezione "Istruzione", raggiungibile a questo link ( https://sportello.comune.racconigi.cn.it/su_ambito/suistr/ ) e accessibile tramite Spid, Carta d'Identità Elettronica (CIE) o Tessera Sanitaria con funzionalità di Carta Nazionale dei Servizi.

Si ricorda che dovrà essere effettuata una specifica istanza di iscrizione per ciascun servizio cui si intende accedere.

Anche per l'anno scolastico 2026/2027 il Comune conferma il sistema tariffario che prevede agevolazioni per le famiglie in difficoltà, con esenzioni o riduzioni delle tariffe in base al valore ISEE. Rispetto allo scorso anno è stata innalzata a 5.000 euro la soglia ISEE che consente di accedere ai benefici.

Per ottenere l'esenzione o la riduzione è necessario avere i seguenti requisiti: essere residenti nel Comune di Racconigi, non possedere altri immobili oltre all'abitazione principale del nucleo familiare e presentare insieme alla domanda di iscrizione un'attestazione ISEE in corso di validità.

Per quanto riguarda il servizio di refezione scolastica sarà gestito esclusivamente per via telematica attraverso l'applicativo "Melix", raggiungibile al seguente link: https://www.mensa.comune.racconigi.cn.it/login ; le famiglie iscritte al servizio dovranno provvedere alla registrazione dei propri figli al portale. In fase di iscrizione sarà possibile manifestare le necessità di diete speciali, per motivi di salute, etici, religiosi o culturali.

L'Ufficio Scuola del Comune (tel. 0172/821648 – email: scuola@comune.racconigi.cn.it) è a disposizione per informazioni o chiarimenti nei seguenti giorni: lunedì 8:30-13:00, martedì 8:30-11:00 14:30- 17:30, mercoledì 8:30-13:00, giovedì 8:30-13:00 17:00-18:00, venerdì 8:30-11:00.

"Anche per il nuovo anno scolastico abbiamo lavorato per garantire servizi di qualità alle famiglie, cercando al tempo stesso di mantenere un equilibrio tra i costi sostenuti dal Comune e le tariffe a carico degli utenti – commenta la consigliera con delega all'Istruzione, Elisa Reviglio– L'obiettivo dell'Amministrazione è continuare a garantire servizi scolastici efficienti, accompagnando le famiglie nell'organizzazione della vita scolastica dei propri figli. Invitiamo tutti gli interessati a presentare la domanda nei tempi previsti, per consentire una corretta organizzazione dei servizi e garantire il loro regolare avvio con l'inizio dell'anno scolastico".