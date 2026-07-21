Monterosso Grana: il Comune acquisisce la Torre e l'ex albergo "A la Posta"

Una giornata destinata a segnare un passaggio importante per il futuro di Monterosso Grana. Presso la residenza per anziani Casa Vittoria di San Pietro, si è conclusa un'operazione di grande valore per la comunità: è stato sottoscritto l'atto di donazione al Comune di Monterosso Grana della storica Torre da parte della famiglia Urbano Irma, contestualmente all'acquisto dell'ex Albergo Ristorante "A la Posta" dalla famiglia Urbano Lorenza e Oliviero.

Un duplice risultato reso possibile dal profondo senso civico delle famiglie coinvolte, a cui l'amministrazione comunale esprime la più sincera gratitudine per un atto che consentirà di avviare un percorso di tutela e valorizzazione del patrimonio storico e architettonico.

"Quello di oggi è un giorno destinato a lasciare un segno nella storia recente di Monterosso Grana – dichiara il sindaco Stefano Isaia –. Grazie alla generosità delle famiglie coinvolte e al lavoro svolto dall'amministrazione comunale, il comune acquisisce due beni di straordinaria importanza. Da un lato, il simbolo stesso della nostra identità storica; dall'altro, un edificio che potrà rappresentare una concreta opportunità di sviluppo per il paese e per l'intera Valle Grana. È un risultato che appartiene a tutta la comunità e che guarda con fiducia alle future generazioni".

L'acquisizione della Torre medievale, raffigurata nello stemma comunale e rudere superstite dell'antico Castello dei Conti di Saluzzo, restituisce alla collettività un simbolo che sarà oggetto di interventi di consolidamento e valorizzazione. L'acquisto dell'ex Albergo Ristorante "A la Posta", chiuso da anni, apre invece nuove prospettive di rigenerazione urbana: l'obiettivo è trasformarlo in una struttura polifunzionale a servizio della Scuola di Valle e dell'intero territorio.

Elemento qualificante del percorso sarà il coinvolgimento della cittadinanza nelle future scelte progettuali. Nonostante le sfide impegnative per intercettare i necessari finanziamenti, con questa duplice operazione il Comune di Monterosso Grana compie un passo concreto verso la tutela della propria identità e la costruzione di nuove opportunità di sviluppo.