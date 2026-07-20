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Cronaca | 20 luglio 2026, 12:00

Barge, torna a bruciare l'area sotto il castello vecchio: vigili del fuoco e volontari in azione

Si valuta l'impiego dell'elicottero 'Drago' da Torino

Barge, torna a bruciare l'area sotto il castello vecchio: vigili del fuoco e volontari in azione

Torna a bruciare l'area boschiva nel comune di Barge sottostante il castello vecchio.

Il rogo aveva interessato la zona nel pomeriggio di ieri e i vigili del fuoco con estrema difficoltà, vista la zona impervia, erano riusciti a domarlo insieme alle squadre di volontari del corpo Aib (Antincendi Boschivi), 

Stamani, l'incendio è ripartito e sul posto sono giunti prontamente squadre dei vigili del fuoco provenienti da Barge e Saluzzo; in supporto anche i volontari Aib.

La zona è particolarmente difficile da raggiungere in quanto caratterizzata da fitta vegetazione e, con ogni probabilità a supportare i soccorritori da terra, sarà impiegato anche l'elicottero  'Drago' da Torino. 

In contemporanea si indaga sulla natura del rogo che potrebbe essere dolosa. 

Angela Panzera

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