Barge, torna a bruciare l'area sotto il castello vecchio: vigili del fuoco e volontari in azione

Torna a bruciare l'area boschiva nel comune di Barge sottostante il castello vecchio.

Il rogo aveva interessato la zona nel pomeriggio di ieri e i vigili del fuoco con estrema difficoltà, vista la zona impervia, erano riusciti a domarlo insieme alle squadre di volontari del corpo Aib (Antincendi Boschivi),

Stamani, l'incendio è ripartito e sul posto sono giunti prontamente squadre dei vigili del fuoco provenienti da Barge e Saluzzo; in supporto anche i volontari Aib.

La zona è particolarmente difficile da raggiungere in quanto caratterizzata da fitta vegetazione e, con ogni probabilità a supportare i soccorritori da terra, sarà impiegato anche l'elicottero 'Drago' da Torino.

In contemporanea si indaga sulla natura del rogo che potrebbe essere dolosa.